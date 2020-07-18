Son dakika... Sarıkamış'ta bir köy karantinaya alındı Son dakika yaşam haberi: Sarıkamış'ta Korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadele tedbirleri kapsamında bir köy karantinaya alındı.

Sarıkamış'ta Korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadele tedbirleri kapsamında bir köy karantinaya alındı. Kars'ın Sarıkamış İlçesi'nde Sarıkamış İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereğince Karaköse Köyü yeni tip korana virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındığı bildirildi. Konuyla ilgili olarak Kars Valiliği'nde yapılan yazılı açıklmada, "Korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadele tedbirleri, kapsamında Sarıkamış İlçesi Karaköse Köyü karantinaya alınmış olup, köye giriş ve çıkışlar durdurulmuştur" denildi. Öte yandan alınan karantina kararından sonra Karaköse köyü girişinde jandarma ekipleri görevlendirildi. Jandarma köye giriş ve çıkışlara izin vermiyor. - KARS Kaynak: İHA