Adana'da patenli 11 çocuk otomobile asılarak gezdi

ADANA'da trafikte patenli 11 çocuğun, tehlikeye aldırış etmeden bir otomobile tutunarak ilerlediği anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Merkez Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi Aşıklar Bulvarı'nda bir sürücünün cep telefonu kamerasıyla çektiği görüntülerde, otomobilin arkasından ve kenarlarından tutunan 11 patenli çocuk, akan trafikte tehlikeye aldırış etmeden bu şekilde ilerledi. Çevredekilerin şaşkın bakışları arasında birlikte bir süre ilerleyen çocuklar, daha sonra otomobili bırakıp bölgeden ayrıldı. Görüntüleri çeken kişinin, "Şunlara bak ya" diye şaşkınlığını dile getirdiği duyuldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Can ÇELİK