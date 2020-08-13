Son dakika... New York'ta BM Gençlik Günü'nde "Düzensiz Yerleşimlerde Kovid-19" temalı Türk etkinliği Son dakika gündem haberine göre NEW Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gençlik Günü kapsamında, Türkiye'nin organize ettiği programda, yeni tip koronavirüs Kovid-19 salgınının düzensiz yerleşim bölgelerindeki etkileri ve sorunların çözümünde gençlerin katkıları konuşuldu.

NEW Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gençlik Günü kapsamında, Türkiye'nin organize ettiği programda, yeni tip koronavirüs Kovid-19 salgınının düzensiz yerleşim bölgelerindeki etkileri ve sorunların çözümünde gençlerin katkıları konuşuldu.

Dünya Gençlik Meclisleri Birliği Başkanı Samed Ağırbaş'ın konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamaya göre, Kovid-19 nedeniyle çevrimiçi gerçekleştirilen "Düzensiz Yerleşimlerde Kovid-19 ve Sanal Gençlik Zirvesi" isimli program 134 ülkeden yaklaşık 5 bin kişinin katılımıyla gün boyu sürdü.

New York merkezli BM ortaklığında, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve UN-HABITAT katkıları ile düzenlenen programa Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, BM Genel Sekreteri Özel Danışmanı Fabrizio Hochschild ve UN-Habitat Direktörü Maimunah Mohd Sharif katılarak destek ve görüşlerini bildirdi.

Etkinliğin organizasyonunu üstlenen Ağırbaş, zirvede, şehircilik konularını ve Kovid-19 salgınını ele aldıklarını, dünya gençleri olarak şehirlerin daha yaşanılır hale gelmesi için neler yapabileceği konusunda fikir ve proje ürettiklerini belirtti.

"Pandemi sürecinde en büyük sıkıntı Afrika ülkelerinde yaşanıyor"

Samed Ağırbaş, "Kovid-19 sürecinde şehirlerimizde ne gibi önlemler alınmalı, nasıl hareket etmeli gibi sorulara cevap ararken, dünyanın farklı bölgelerinden gençler düşüncelerini aktarma fırsatı yakaladı. Özelikle de Afrika'da yaşanan sıkıntılara dikkat çekmek istedik. Çünkü, pandemi sürecinde en büyük sıkıntı Afrika ülkelerinde yaşanıyor." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin gençleri olarak yılda 2-3 büyük çaplı etkinlik gerçekleştirdiklerini vurgulayan Ağırbaş, Türkiye'de BM ile hayata geçirmeyi planladıkları birçok projenin bulunduğu, bu çerçevede ilk tematik gençlik merkezi konseptinin bu yıl sonunda Balıkesir'de uygulamaya geçeceği bilgisini paylaştı.

Ağırbaş, "BM iş birliğiyle İstanbul'da yapılacak gençlik merkezi konusunu BM Genel Kurulunda 2 kez dile getiren Cumhurbaşkanımız, gençlere ve gençlik çalışmalarına çok önem veren bir lider." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA