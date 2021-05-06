Son Dakika | NATO: Rusya'nın on binlerce askeri hala Ukrayna civarında
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son Dakika | NATO: Rusya'nın on binlerce askeri hala Ukrayna civarında

Son Dakika | NATO: Rusya'nın on binlerce askeri hala Ukrayna civarında
Anadolu Ajansı / Ömer Tuğrul Çam - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya'nın Ukrayna sınırı ve Kırım'a yaptığı askeri yığınaktan sonra bir grup askerini çektiğini ancak on binlerce askerin hala bölgede bulunduğunu söyledi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya'nın Ukrayna sınırı ve Kırım'a yaptığı askeri yığınaktan sonra bir grup askerini çektiğini ancak on binlerce askerin hala bölgede bulunduğunu söyledi.

Stoltenberg, Brüksel'de düzenlenen AB savunma bakanlarının toplantısına gelirken yaptığı açıklamada, bakanlarla Rusya'nın saldırgan tutumu, Ukrayna ve Afganistan gibi konuları görüşeceklerini bildirdi.

Rusya'nın Ukrayna civarında geçen haftalarda ciddi miktarda askeri yığınak yaptığını hatırlatan Stoltenberg, "Rus askerlerinin sayısında bir miktar azalma gördük ancak on binlercesi hala duruyor. Rusya'nın çok sayıda silahı ve askeri malzemeyi burada tuttuğunu görüyoruz." dedi.

Stoltenberg, Rusya'nın Karadeniz'de bazı kısıtlamalar yaptığını, Kerç Boğazı'ndan Azak Denizi'ne girişi kısıtladığını belirterek "NATO bu nedenle ihtiyatlı olmak ve gelişmeleri yakından takip etmek zorunda." diye konuştu.

Stoltenberg, AB'nin Yapılandırılmış Daimi İş Birliği (PESCO) olarak adlandırılan ortak savunma projelerine AB üyesi olmayan üçüncü ülkelerin dahil olması çerçevesinde ABD, Kanada ve Norveç'in davet edilmesini de değerlendirdi.

Bu üç ülkenin PESCO kapsamındaki "Askeri Mobilite" projesine dahil olmasını memnuniyetle karşıladıklarını vurgulayan Stoltenberg, AB üyesi olmayan NATO müttefiklerinin Avrupa'nın korunması ve savunmasında önemli rol oynadığına işaret etti.

Stoltenberg, NATO'nun Romanya'da devam eden "Steadfast Defender 2021" tatbikatına atıf yaparak tatbikat kapsamında NATO askerlerinin Avrupa genelinde hızlı sevk edilmesi için İngiltere, ABD ve Türkiye gibi AB üyesi olmayan ülkelerden askerlerin de görev aldığını söyledi.

AB'nin PESCO kapsamındaki "Askeri Mobilite" projesi, askeri personel ve ekipmanın AB genelinde demir yolu, kara yolu, hava yolu veya deniz yoluyla hızlı ve hatasız sevk edilmesini sağlayacak stratejik bir platform olarak tanımlanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Tuğrul Çam

Aç ve susuz kalmayı deneyen YouTuber'dan acı haber! Hayata gözlerini yumdu
Aç ve susuz kalmayı deneyen YouTuber'dan acı haber! Hayata gözlerini yumdu
G7 ülkelerinin dışişleri bakanları uzun süre sonra bir ilki yaşadı
G7 ülkelerinin dışişleri bakanları uzun süre sonra bir ilki yaşadı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Faik Öztrak Hulusi Akar Meral Akşener Ekrem İmamoğlu Süleyman Soylu
Magazin Eda Ece Cansu Dere Yıldız Tilbe Demet Akalın
Spor Muslera Mesut Özil Fatih Terim Gökhan Töre Serdar Aziz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mayıs Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son Dakika | NATO: Rusya'nın on binlerce askeri hala Ukrayna civarında - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.5.2021 15:05:17. #1.15#

title