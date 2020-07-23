Son dakika! MHP Lideri Devlet Bahçeli, Ayasofya Camisi'nin açılışı için İstanbul'a geldi
Son dakika haberine göre MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ayasofya Camisi'nin açılışına katılmak için İstanbul'a geldi.
23.07.2020 19:19 | Son Güncelleme: 23.07.2020 20:31
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ayasofya Camisi'nin açılışına katılmak için İstanbul'a geldi.
Bahçeli, yarın kılınacak Cuma namazıyla 86 yıl sonra ibadete açılacak olan Ayasofya Camisi'nin açılışına katılmak üzere Ankara'dan İstanbul'a gelerek oteline yerleşti.
Bahçeli'nin, Ayasofya Camisi'nin açılışına kadar otelde dinleneceği öğrenildi. Bahçeli'ye, MHP Başkanlık Divanı üyeleri ve İstanbul Milletvekilleri eşlik edecek.
Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler
Kaynak: AA