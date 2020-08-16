Son dakika... Meksika'da son 24 saatte 635 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti Son dakika habere göre Meksika'da son 24 saatte 635 kişi koronavirüs (Covid-19) sebebiyle hayatını kaybetti.

Meksika'da son 24 saatte 635 kişi koronavirüs (Covid-19) sebebiyle hayatını kaybetti. Vaka sayısı ise 6 bin 345 kişi arttı.

Koronavirüsün hızla yükselişe geçtiği Meksika'da 6 bin 345 kişinin daha enfekte olduğu ve toplam vaka sayısının 517 bin 714 kişiye ulaştığı açıklandı. Virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 635 kişi artarak 56 bin 543'e ulaştı.

Kaynak: DHA