Son dakika... Meksika'da son 24 saatte 635 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti
Son dakika habere göre Meksika'da son 24 saatte 635 kişi koronavirüs (Covid-19) sebebiyle hayatını kaybetti.
16.08.2020 09:55 | Son Güncelleme: 16.08.2020 11:30
Meksika'da son 24 saatte 635 kişi koronavirüs (Covid-19) sebebiyle hayatını kaybetti. Vaka sayısı ise 6 bin 345 kişi arttı.
Koronavirüsün hızla yükselişe geçtiği Meksika'da 6 bin 345 kişinin daha enfekte olduğu ve toplam vaka sayısının 517 bin 714 kişiye ulaştığı açıklandı. Virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 635 kişi artarak 56 bin 543'e ulaştı.
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Kaynak: DHA