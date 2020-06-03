Son dakika... Malatya'da gölette erkek cesedi bulundu Son dakika haberleri: Malatya'nın Battalgazi ilçesinde gölette erkek cesedi bulundu.

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde gölette erkek cesedi bulundu.

Orduzu Mahallesi'ndeki Orduzu Göleti çevresinde yürüyüş yapanlar suda ceset olduğunu fark ederek durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen ekiplerce yapılan incelemede, cesedin bir erkeğe ait olduğu belirlendi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı su altı arama kurtarma ekiplerince kıyıya çıkarılan ceset, incelemelerin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu Malatya Grup Başkanlığına götürüldü.

Emniyet ekiplerince yapılan çalışma neticesinde cesedin, Murat Gençalp'a (50) ait olduğu belirlendi.

Gençalp'ın yaklaşık 3 aydır kayıp olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA