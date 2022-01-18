Son Dakika | Kütahya'da tefecilik operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

KÜTAHYA (AA) - Kütahya'da tefecilik yaptığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadelesi ekipleri, şikayet başvuruları üzerine tefecilik yaparak haksız kazanç elde ettiği iddia edilen A.Ç'yi takibe aldı.

Yaklaşık 4 ay süren çalışmanın ardından tefecilik yaptığı belirlenen A.Ç'nin adresine operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramda, 420 bin liralık senet ele geçirdi.

Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Zanlının, kendisinden şikayet başvurusunda bulunan 9 kişiye yaklaşık bir milyon lira civarında altın ve nakit para verdiği, bunların karşılığında yüksek miktarda aylık faiz istediği, bazı kişilerin de gayrimenkullerine ipotek uyguladığı iddia edildi.