HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Son Dakika | Kulalı voleybolcu Kayseri Melikgazi'ye transfer oldu

Son dakika haberi... TVF Erkekler 1. Lig takımlarından Jeopark Kula Belediyespor altyapısından yetişen ve bir sezondur memleketi Kula'nın formasını giyen İsa Aydoğdu, yeni sezon için Erkekler 1.Lig ekiplerinden Kayseri Melikgazi Belediyespor ile anlaştı.

Son Dakika | Kulalı voleybolcu Kayseri Melikgazi'ye transfer oldu
11.08.2020 17:02 | Son Güncelleme: 11.08.2020 17:10

TVF Erkekler 1. Lig takımlarından Jeopark Kula Belediyespor altyapısından yetişen ve bir sezondur memleketi Kula'nın formasını giyen İsa Aydoğdu, yeni sezon için Erkekler 1.Lig ekiplerinden Kayseri Melikgazi Belediyespor ile anlaştı.

Jeopark Kula Belediyespor voleybol takımı altyapısından yetişen 1998 Kula Çarıkballı Mahallesi doğumlu İsa Aydoğdu, Jeopark Kula Belediyespor altyapısında gösterdiği başarılı performansının ardından 2017-2018 sezonu başında Efeler Ligi ekibi Arkas Spor'un pilot takımı olan Tevfik Fikret Lisesi Altekma Spor'a transfer olmuştu. Ardından da 2. Lig ekiplerinde Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor'a transfer olan Aydoğdu, 2019-2020 sezonunun başında memleketinin takımı Jeopark Kula Belediyespor'a dönmüş ve başarılı bir performans sergilemişti. Geçtiğimiz sezonki mücadelesiyle 1. Lig ekiplerinin gözdesi haline gelen orta blokör İsa Aydoğdu, 2020-2021 sezonu için Kayseri Melikgazi Belediyespor ile anlaşmaya vardı.

Voleybol takımının altyapısına verdikleri çalışmaların meyvelerini topladıklarını belirten Kulüp Başkanı Vedat Yılmaz, İsa Aydoğdu gibi genç yeteneklerin ülkemizde Kula'yı temsil etmeleri için çalıştıklarını söyledi. Genç yetenek Aydoğdu'nun Kula için ayrı bir gurur olduğunu da sözlerine ekleyen Başkan Yılmaz, Aydoğdu'ya bugüne kadar Kula'ya verdiği üstün başarıdan dolayı teşekkür etti. - MANİSA

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Oyuncu Damla Ersubaşı, 4 yıllık eşinden tek celsede boşanma kararı aldı Magazin
Oyuncu Damla Ersubaşı, 4 yıllık eşinden tek celsede boşanma kararı aldı
Sarı mayosuyla yakalanan Buket Aydın'ın aldığı kilolar dikkat çekti Magazin
Sarı mayosuyla yakalanan Buket Aydın'ın aldığı kilolar dikkat çekti
Öğretmen, 17 yaşındaki öğrencisini okul tuvaletinde istismar etti Dünya
Öğretmen, 17 yaşındaki öğrencisini okul tuvaletinde istismar etti
Tuvana Türkay, Selçuk Yöntem'le aşk yaşadığı yönündeki haberlere cevap verdi Magazin
Tuvana Türkay, Selçuk Yöntem'le aşk yaşadığı yönündeki haberlere cevap verdi
Son Dakika: Yunanistan'la ilişkilerin gerilmesinin ardından Bakan Akar'dan sert mesaj: Oldubittiye izin vermeyeceğiz Güncel
Son Dakika: Yunanistan'la ilişkilerin gerilmesinin ardından Bakan Akar'dan sert mesaj: Oldubittiye izin...
Tedbirlerin hiçe sayıldığı Diyarbakır'da yoğun bakım üniteleri dolup taşıyor 3. Sayfa
Tedbirlerin hiçe sayıldığı Diyarbakır'da yoğun bakım üniteleri dolup taşıyor
Görenler şaşkına döndü! Damat, düğün salonuna motosikletle giriş yaptı
Görenler şaşkına döndü! Damat, düğün salonuna motosikletle giriş yaptı
Altında psikolojik eşik aşıldı! 452 liraya kadar düştü
Altında psikolojik eşik aşıldı! 452 liraya kadar düştü
Son Dakika: DSÖ'den Rusya'nın tescil ettiği ilk koronavirüs aşısıyla ilgili açıklama: Ön yeterlilik için görüşüyoruz
Son Dakika: DSÖ'den Rusya'nın tescil ettiği ilk koronavirüs aşısıyla ilgili açıklama: Ön yeterlilik için görüşüyoruz
Kocasının ve kızının cenazelerini teslim alan anne feryat etti: Keşke ben ölseydim
Kocasının ve kızının cenazelerini teslim alan anne feryat etti: Keşke ben ölseydim
Ünlü müzisyen Tansu Atak, Bodrum'da vefat etti
Ünlü müzisyen Tansu Atak, Bodrum'da vefat etti
Çelikhan Kaymakamı Necdet Uçar: Koronavirüs tehlikesi ilçemizde devam etmektedir, tedbirlere uyalım
Çelikhan Kaymakamı Necdet Uçar: Koronavirüs tehlikesi ilçemizde devam etmektedir, tedbirlere uyalım
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, koronavirüse karşı geliştirdikleri aşının ilk fotoğrafını paylaştı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, koronavirüse karşı geliştirdikleri aşının ilk fotoğrafını paylaştı
Bağ evinde milli atlete sarkıntılık iddiasıyla çıkan çatışmada kan aktı
Bağ evinde milli atlete sarkıntılık iddiasıyla çıkan çatışmada kan aktı
Akşener'den Erdoğan'ın davetine yanıt: Yola çıktığımız hiçbir grubu ve insanı yolda bırakmadık
Akşener'den Erdoğan'ın davetine yanıt: Yola çıktığımız hiçbir grubu ve insanı yolda bırakmadık
Sason Kaymakamı, maskesiz vatandaşa resmen yalvardı: İnsanlar ölüyor, Allah rızası için maske takın
Sason Kaymakamı, maskesiz vatandaşa resmen yalvardı: İnsanlar ölüyor, Allah rızası için maske takın
Acil servise zorla girerek güvenlik görevlilerine saldırdılar! Olay anı saniye saniye kamerada
Acil servise zorla girerek güvenlik görevlilerine saldırdılar! Olay anı saniye saniye kamerada
Son Dakika: Benzinin pompa fiyatına büyük zam geldi
Son Dakika: Benzinin pompa fiyatına büyük zam geldi
Genç fenomen Alp Kılınç'a attığı mesajları ifşa olan Nihat Doğan, öfkeden deliye döndü
Genç fenomen Alp Kılınç'a attığı mesajları ifşa olan Nihat Doğan, öfkeden deliye döndü
Loris Karius ve Vagner Love, Beşiktaş için sportif ceza talebinde bulundu
Loris Karius ve Vagner Love, Beşiktaş için sportif ceza talebinde bulundu
Terim'in planlarında olmadığı iddia edilen Lemina'dan imalı paylaşım: Yalan söyleme, dürüst ol
Terim'in planlarında olmadığı iddia edilen Lemina'dan imalı paylaşım: Yalan söyleme, dürüst ol
Sağlık çalışanlarına şiddet bitmiyor! Hasta yakını, sosyal mesafe uyarısı yapan hemşirenin burnunu kırdı
Sağlık çalışanlarına şiddet bitmiyor! Hasta yakını, sosyal mesafe uyarısı yapan hemşirenin burnunu kırdı
Ebru Şallı, aşk dolu tatil pozlarına devam ediyor
Ebru Şallı, aşk dolu tatil pozlarına devam ediyor
Alişan ve Buse Varol çiftinin ikinci bebeklerinin cinsiyeti belli oldu
Alişan ve Buse Varol çiftinin ikinci bebeklerinin cinsiyeti belli oldu
İstanbul'un göbeğinde kan donduran olay! Kavga ettiği kardeşini yaktı
İstanbul'un göbeğinde kan donduran olay! Kavga ettiği kardeşini yaktı
Mustafa Cengiz, Falcao'nun fedakarlığını duyurdu: Maaşında indirim yaptı, seneye de kalacak
Mustafa Cengiz, Falcao'nun fedakarlığını duyurdu: Maaşında indirim yaptı, seneye de kalacak
Acun Ilıcalı'nın takımı Fortuna Sittard, son 1 ayda sosyal medya etkileşimini en fazla yükselten kulüp oldu
Acun Ilıcalı'nın takımı Fortuna Sittard, son 1 ayda sosyal medya etkileşimini en fazla yükselten kulüp oldu
Kasımpaşa'da teknik direktörlük görevine Mehmet Altıparmak getirildi
Kasımpaşa'da teknik direktörlük görevine Mehmet Altıparmak getirildi
Rafet El Roman'ın kızı Su El Roman, mavi mayosuyla cesur pozlar verdi
Rafet El Roman'ın kızı Su El Roman, mavi mayosuyla cesur pozlar verdi
Yasmin Erbil, kırmızı bikinili pozlarıyla nefes kesti
Yasmin Erbil, kırmızı bikinili pozlarıyla nefes kesti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fatma Köse Mahir Ünal Fuat Oktay Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Sezen Aksu Demet Akalın Tuba Büyüküstün Serenay Sarıkaya
Spor Erol Bulut Malcolm Thomas Ahmet Nur Çebi Mert Hakan Yandaş Robert Prosinecki
Daha Fazla Rusya Almanya Ağustos Futbolcu
Şu an buradasınız: Son Dakika | Kulalı voleybolcu Kayseri Melikgazi'ye transfer oldu - Kayseri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.8.2020 17:46:04. #1.15#
title