Son dakika! Konya'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama
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Son dakika! Konya'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Son dakika haberi: Konya'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama Konya'nın Akşehir ilçesinde bir eve yapılan baskında 50 kök hint keneviri ve 550 gram esrar ele geçirildi.

13.08.2020 17:34 | Son Güncelleme: 13.08.2020 18:20

Konya'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

KONYA - Konya'nın Akşehir ilçesinde bir eve yapılan baskında 50 kök hint keneviri ve 550 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 kişi sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre; Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, bir evde kenevir yetiştirildiğin tespit edilmesi üzerine çalışma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından narkotik polisi, İstasyon Mahallesinde E.T.'ye ait eve baskın düzenledi. Evde yapılan aramada; 550 gram esrar, 1 pompalı tüfek, 3 kartuş ve bahçede ekili vaziyette, boyları 2 metreyi bulan 50 kök Hint keneviri ele geçirildi. Gözaltına alınan E.T., polisteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

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Son dakika! Konya'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Kaynak: İHA

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