KIRKLARELİ'DE 665 LİTRE SAHTE İÇKİ ELE GEÇİRİLDİ; 23 GÖZALTI

KIRKLARELİ (DHA) - Kırklareli'de, polisin ardından İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince de sahte içki üretip, piyasaya sürmek isteyenlere yönelik operasyon düzenlendi. Jandarmanın sahte içki imalathaneleri dahil 11 adreste yaptığı aramalarda; 18 bin 560 litre sahte şarap, 1650 litre sahte rakı, 1250 sahte bandrol, 1250 şarap mantarı, 1580 muhtelif şişe, 25 fermente düzeneği, 20 tank ve bidon, 7 damıtma ve kaynatma düzeneği, 4 alkol derece cihazı, 1 şişeleme makinesi, 1 şarap refraktometre ele geçirildi.

Polis operasyonunda ele geçirilen 645 litre sahte içkinin ardından jandarma operasyonunda da 20 bin 210 litre sahte içki daha ele geçirilmiş oldu. Emniyet operasyonunda gözaltına alınan 16 kişinin ardından jandarma operasyonunda da 7 şüpheli yakalanırken, gözaltı sayısı yükseldi.