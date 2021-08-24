Son dakika: Kaliforniya eyaleti, orman yangınlarıyla mücadeleyi sürdürüyor
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Son dakika: Kaliforniya eyaleti, orman yangınlarıyla mücadeleyi sürdürüyor

Son dakika: Kaliforniya eyaleti, orman yangınlarıyla mücadeleyi sürdürüyor
Anadolu Ajansı / İdris Sülün - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki 13 bin 500'den fazla itfaiyeci, yüzlerce evi yok ederek binlerce insanı güvenli bölgelere kaçmak zorunda bırakan orman yangınlarını kontrol altına almak için mücadele ediyor.

ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki 13 bin 500'den fazla itfaiyeci, yüzlerce evi yok ederek binlerce insanı güvenli bölgelere kaçmak zorunda bırakan orman yangınlarını kontrol altına almak için mücadele ediyor.

Kaliforniya Acil Servisler Ofisi Direktörü Mark Ghilarducci, Sacramento yakınlarında verilen brifingdeki konuşmasında, Vali Gavin Newsom'un yangın nedeniyle oluşan hasarı inceledikten sonra 8 ilçe için başkanlığın "büyük afet" ilan etmesini talep ettiğini söyledi. Ghilarducci, eğer söz konusu bölgeler için afet ilan edilirse barınma, gıda, işsizlik ve hükümetin acil durum masrafları da dahil olmak üzere geniş bir yardım sağlanacağını ifade etti.

Bölgede çıkan yangınlar nedeniyle yaklaşık 43 bin Kaliforniyalının tahliye emri kapsamında olduğu ve 500'den fazla evde yaşayanların barınaklara yerleştiği ifade ediliyor.

Greenville kül olmuştu

California'nın kuzeybatısında 13 Ağustos'ta başlayan "Dixie" adı verilen yangın sebebiyle 800'den fazla kişiye ev sahipliği yapan eyaletin kuzeybatısındaki tarihi Greenville kasabası tamamen küle dönmüş, 180'den fazla yapı kullanılamaz hale gelmişti. Dixie, "California tarihindeki en büyük ikinci yangın" olarak kayda geçmişti.

ABD Ulusal Kurumlar Arası Yangın Merkezi, bu yılın başından beri ülke genelinde çıkan 37 binden fazla yangında 3 milyon dönümü aşkın alanın kül olduğunu açıklamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İdris Sülün

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