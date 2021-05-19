İzmir'de silahlı çatışma: 3 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İzmir'de silahlı çatışma: 3 yaralı

İzmir'de silahlı çatışma: 3 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İzmir'in Konak ilçesinde bir iş yerinde çıkan silahlı çatışmada 3 kişi yaralandı.

İzmir'in Konak ilçesinde bir iş yerinde çıkan silahlı çatışmada 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Olay, akşam saatlerinde Altıntaş Mahallesi 341 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, E.S., NS. ve F.S., husumetli oldukları M.C.T'ın iş yerine ellerinde silahla baskın düzenlendi. İş yerinin önünde içeride bulunan M.C.T'ye silah doğrultan 3 kardeş, M.C.T'nin pompalı tüfekle ateş açması sonucu yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese çok sayıda polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

ELİNDE POMPALI TÜFEKLE POLİSLERE DİRENDİ

İhbar üzerine gelen polis ekiplerince olay yerinde geniş çaplı güvenlik önlemleri alınırken, bir süre ekiplere direnen ve iş yeri sahibi olduğu ileri sürülen M.C.T., ekipler tarafından gözaltına alındı. Adrese gelen ambulans vasıtası ise yaralılardan durumu ağır olan E.S., Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, diğer iki kardeş ise Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hastanelerde tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

Öte yandan, gözaltına alınan M.C.T., ekipler tarafından ifadesi alınmak üzerine polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

(Mustafa iç/ İHA)

İzmir'de silahlı çatışma: 3 yaralı
İzmir'de silahlı çatışma: 3 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Kızını eşarpla boğarak öldüren cani anne, tutuklandı
Kızını eşarpla boğarak öldüren cani anne, tutuklandı
10 dakikada 5 farklı yeri yaktı, yakalanınca suçu hayaletlere attı
10 dakikada 5 farklı yeri yaktı, yakalanınca suçu hayaletlere attı
Gürültü yaptığı için kendisini uyaran esnafı sokak ortasında başından vurdu
Gürültü yaptığı için kendisini uyaran esnafı sokak ortasında başından vurdu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ali Babacan Meral Akşener Ahmet Davutoğlu Mustafa Destici
Magazin Sibel Can Cansu Dere Ceyda Düvenci Barış Murat Yağcı
Spor Cenk Tosun Fatih Terim Abdullah Avcı Rachid Ghezzal Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İzmir'de silahlı çatışma: 3 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.5.2021 22:53:48. #1.16#

title