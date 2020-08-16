Son dakika! İran'da son 24 saatte koronavirüsten 147 ölüm Son dakika dünya haberi... İran'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 147 kişi daha hayatını kaybetti.

İran'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 147 kişi daha hayatını kaybetti. Ülkede toplam can kaybı 19 bin 639'a yükseldi.

Ülkede 147 kişinin daha virüs nedeniyle yaşamını yitirmesi sonucu toplam can kaybı 19 bin 639'a çıktı. Ülkede 2 bin 133 kişide daha virüs tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 343 bin 203'e ulaştığı açıklandı.

Kaynak: DHA