Son dakika! Iğdır'da eski eşini silahla öldüren zanlı teslim oldu
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Son dakika! Iğdır'da eski eşini silahla öldüren zanlı teslim oldu

26.01.2021 11:17 | Son Güncelleme: 26.01.2021 11:20
Son dakika! Iğdır'da eski eşini silahla öldüren zanlı teslim oldu

Son dakika haberleri: Iğdır'da eski eşini silahla öldürdükten sonra kaçan zanlı polise teslim oldu.

Iğdır'da eski eşini silahla öldürdükten sonra kaçan zanlı polise teslim oldu.

Gece saatlerinde M. Kok, aynı zamanda akrabası olan boşandığı eşi Dilan Kok'a, Karaağaç Mahallesi'ndeki evinde silahla ateş etti.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenen 2 çocuk annesi Dilan Kok'un cansız bedeni, Iğdır Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Sabah saatlerinde Iğdır Emniyet Müdürlüğüne giderek teslim olan cinayet zanlısının sorgusu sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Yıldız

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