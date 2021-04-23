Son Dakika | Hakkari'de 23 Nisan polis konvoyu
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Son Dakika | Hakkari'de 23 Nisan polis konvoyu

Son Dakika | Hakkari'de 23 Nisan polis konvoyu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre Hakkari'de polis ekiplerinin 23 Nisan Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla oluşturdukları konvoya vatandaşlar ilgi gösterdi.

Hakkari'de polis ekiplerinin 23 Nisan Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla oluşturdukları konvoya vatandaşlar ilgi gösterdi.

İl Emniyet müdürlüklerinde görevli polisler, bazı ekip otolarıyla zırhlı araçları Türk bayrakları ve balonlarla süsledi. Konvoy oluşturup 23 Nisan şarkıları eşliğinde sokakları dolaşan polis ekipleri, çocukların mutluluğuna ortak oldu. - HAKKARİ

Son Dakika | Hakkari'de 23 Nisan polis konvoyu
Son Dakika | Hakkari'de 23 Nisan polis konvoyu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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