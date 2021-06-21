Son dakika haberleri... Yemen'in Taiz kentindeki doktorlar, bölgenin tek çocuk hastanesindeki sorunları protesto etti
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Son dakika haberleri... Yemen'in Taiz kentindeki doktorlar, bölgenin tek çocuk hastanesindeki sorunları protesto etti

Son dakika haberleri... Yemen'in Taiz kentindeki doktorlar, bölgenin tek çocuk hastanesindeki sorunları protesto etti
Anadolu Ajansı / Halime Afra Aksoy - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre Yemen'in güneybatısında yer alan Taiz kentindeki sağlık çalışanları, kapanma tehdidiyle karşı karşıya kalan bölgedeki tek çocuk hastanesinin kötüleşen şartlarına tepki gösterdi.

Yemen'in güneybatısında yer alan Taiz kentindeki sağlık çalışanları, kapanma tehdidiyle karşı karşıya kalan bölgedeki tek çocuk hastanesinin kötüleşen şartlarına tepki gösterdi.

Yemen-İsveç Devlet Hastanesindeki onlarca doktor ve sağlık personeli, Sınır Tanımayan Doktorlar Örgütünün (MSF) hastaneye tahsis ettiği fonu durdurmasının ardından kötüleşen sağlık durumunu ve hizmet eksikliğini protesto etmek için gösteri düzenledi.

Göstericiler, Yemen hükümetinden MSF'nin hastaneye tahsis ettiği fonu 3 ay önce gerekçe açıklamadan kesmesiyle sağlık hizmetlerinde yaşanan sorunların çözümü için alternatif yollar sunmasını istedi.

Hastanenin fon eksikliği nedeniyle kapanmasının büyük bir sağlık felaketine yol açacağına işaret eden sağlık çalışanları, ilgili kurumları, sağlık merkezini kapanma tehlikesinden kurtarmaya çağırdı.

AA muhabirine konuşan doktor Halid el-Kudsi, MSF'nin 3 ay önce sağladığı fonu çekmesiyle hastaların tedavisinde zorlandıklarını kaydetti.

Ülkenin yerel para biriminin dolar karşısındaki değer kaybı nedeniyle yaşanan ekonomik krizin gölgesinde vatandaşların tedavi ücretini karşılamakta güçlük yaşadıklarını belirten Kudsi, sağlık çalışanlarının ve hastanenin mevcut şartlar altında çok zorlandığını dile getirdi.

Eylemcilerin taleplerine ilişkin MSF, Sağlık Bakanlığı ya da Taiz Sağlık Ofisinden konuya açıklama yapılmadı.

Hükümetin kontrolü altındaki Yemen-İsveç Hastanesi, Taiz'de kadın doğum ve çocuk hastalıkları konusunda uzman tek sağlık merkezi olma özelliğini taşıyor. Hastane her gün çevre il ve ilçelerden yüzlerce çocuk hastayı kabul ediyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

BM'ye göre dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı Yemen'de nüfusun yüzde 80'i insani yardım ve korumaya muhtaç durumda bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halime Afra Aksoy

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