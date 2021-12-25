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Son dakika haberleri | Yatırımcı rehberi (8)

Son dakika haberleri | Yatırımcı rehberi (8)
AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Haberler | Ekonomi

Edinilen son dakika haberine göre Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle: Tüm hisselerKapanış FiyatıHaftalık Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

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Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Tüm hisselerKapanış FiyatıHaftalık Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım4,60-0,86-40,57
Acıpayam Selüloz18,15-1,096,59
Adel Kalemcilik26,96-1,32-19,25
Adese Gayrimenkul0,762,70-68,61
Afyon Çimento3,51-5,90-31,31
AGESA Hayat Emeklilik20,34-8,3018,70
Ak Enerji1,76-1,12-20,36
Akbank7,622,9712,76
Akçansa18,99-7,1817,93
Akdeniz Yatırım Hold.1,71-2,84-28,84
Akfen GMYO6,5021,95259,61
Akın Tekstil38,34-9,1020,72
Akiş GMYO1,720,58-38,40
Akmerkez GMYO44,26-7,21-27,64
Aksa32,84-5,69137,72
Aksa Enerji9,953,65167,47
Aksigorta9,535,8914,69
Aksu Enerji22,88-7,44203,16
Alarko Carrıer298,00-1,94-17,70
Alarko GMYO26,98-13,866,51
Alarko Holding12,066,5441,52
Albaraka Türk1,83-2,14-5,67
Alcatel Lucent Teletaş23,80-4,49-19,76
Alkim Kağıt15,85-7,8022,45
Alkim Kimya17,48-11,5824,09
Altınyağ Madencilik ve Enerji1,27-5,22-13,36
Altınyunus Çeşme61,752,7523,60
Anadolu Efes28,84-17,8835,01
Anadolu Grubu Holding40,40-0,3554,64
Anadolu Hayat Emek.11,90-2,8648,09
Anadolu Isuzu35,1037,7695,00
Anadolu Sigorta5,96-8,87-17,46
Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji28,601,78

Anel Elektrik2,250,00-16,16
Arçelik52,305,5383,78
ARD Bilişim Teknolojileri7,21-3,226,78
Arena Bilgisayar12,58-1,8715,39
Armada Bilgisayar61,70-0,5625,71
Arsan Tekstil5,15-8,0429,20
Arzum Ev Aletleri15,88-1,37-34,28
Aselsan21,62-12,1919,59
Ata GMYO3,670,82-33,39
Atakule GMYO2,61-4,4011,49
Atlantis Yatırım Holding8,303,7549,28
Atlas Yat. Ort.1,25-0,79-27,41
ATP Bilgisayar54,60-6,19

Avrasya GMYO2,9027,7510,71
Avrasya Petrol ve Tur.2,284,59-28,75
Avrupa Yatırım Holding5,95-1,65-0,83
Aydem Enerji6,07-5,01

Ayen Enerji7,0216,0329,76
Ayes Çelik Hasır ve Çit25,086,72122,35
Aygaz20,88-15,8147,18
Bagfaş15,80-18,13120,67
Bak Ambalaj18,29-1,67-7,52
Balatacılar Balatacılık8,53-3,623,52
Bantaş Ambalaj3,04-1,62-2,77
Banvit83,850,1261,25
Başkent Doğalgaz GMYO11,91-3,17

Baştaş Başkent Çimento10,84-1,28-37,59
Batı Çimento14,10-7,18199,36
Batısöke Çimento2,11-4,52-13,52
Bayrak Taban Sanayi6,53-3,83-38,45
Bera Holding9,98-3,48-50,79
Berkosan Yalıtım8,04-1,23-9,87
Beşiktaş Futbol Yat.4,46-1,3310,40
Beyaz Filo9,151,55-9,22
Bilici Yatırım14,24-3,59157,35
Bim Mağazalar65,40-15,34-5,42
Biotrend Çevre ve Enerji5,58-5,26

Birko Mensucat1,033,00-7,21
Birleşim Mühendislik8,35-3,02

Birlik Mensucat1,96-2,00-43,35
Bizim Mağazaları12,90-3,15-13,85
BMS Çelik Hasır8,823,16

Boğaziçi Beton Sanayi4,16-4,81

Borusan Mannesmann25,18-8,44-9,42
Borusan Yat. Paz.361,40-1,61-20,44
Bosch Fren Sistemleri1.054,60-7,49-14,24
Bossa39,701,48122,41
Brisa28,00-9,9744,60
Burçelik32,72-11,5755,66
Burçelik Vana23,46-8,14-52,76
Bursa Çimento3,80-12,44-23,66
Carrefoursa38,76-4,11-46,02
Casa Emtia Petrol123,30-2,1416,32
Ceo Event Medya12,39-8,1592,69
Coca Cola İçecek89,60-16,1041,08
Cosmos Yat. Holding8,63-4,117,07
Credıtwest Faktorıng3,08-5,23-47,53
Çan2 Termik11,15-1,76

Çelebi183,90-9,190,75
Çelik Halat8,280,98-8,99
Çemaş Döküm1,17-3,31-31,28
Çemtaş16,80-8,206,93
Çimbeton212,10-6,93-28,47
Çimentaş28,20-3,89-22,01
Çimsa32,34-7,8681,69
Çuhadaroğlu Metal9,00-11,0718,31
Dagi Giyim2,59-1,52-23,97
Dagi Yatırım Holding10,43-3,43-19,15
Dardanel2,96-1,66-44,41
Datagate Bilgisayar11,71-1,84-27,31
Demısaş Döküm8,74-3,0034,97
Denge Holding1,32-6,38-56,54
Deniz GMYO2,3214,8525,95
Derimod7,38-2,64-24,23
Derlüks Yatırım Holding4,721,94-46,49
Desa Deri7,99-6,00-17,97
Despec Bilgisayar9,15-5,57-29,94
Deva Holding28,40-15,1218,05
Dinamik Isı Makina Yalıtım12,541,2916,38
Diriteks Diriliş Tekstil3,58-4,53-4,02
Ditaş Doğan26,723,57105,45
DO-CO1.023,80-22,3862,51
Doğan Burda72,00-40,84220,86
Doğan Holding2,83-16,27-5,61
Doğtaş Kelebek Mobilya2,10-2,78-9,83
Doğu Aras Enerji88,001,27

Doğusan4,23-9,0316,49
Doğuş GMYO10,4110,6327,42
Doğuş Otomotiv46,14-0,3977,98
Döktaş Dökümcülük33,36-7,088,95
Duran Doğan Basım18,272,6474,17
Dyo Boya9,16-3,88-18,56
Eczacıbaşı İlaç6,80-8,11-5,58
Eczacıbaşı Yatırım50,10-1,4786,11
E-Data Teknoloji16,39-3,42

Edip Gayrimenkul2,90-6,45-12,65
Ege Endüstri1.770,00-7,586,31
Ege Gübre223,00-10,2655,45
Ege Profil31,00-3,97-17,65
Ege Seramik14,15-10,4446,44
Egeplast23,42-10,54-29,67
Ekiz Kimya7,294,142,24
Elite Naturel Organik Gıda24,34-3,49

Emek Elektrik2,48-8,15-13,14
Eminiş Ambalaj17,982,45-51,19
Emlak Konut GMYO2,22-11,204,98
Enerjisa Enerji12,35-12,787,11
Enka İnşaat14,76-17,63109,61
Erbosan119,50-5,91194,66
Ereğli Demir Çelik28,38-8,16116,04
Ersan Alışveriş Hizmetleri3,121,96

Ersu Gıda5,280,966,88
Escar Turizm Taşımacılık32,74-4,32

Escort Teknoloji5,60-0,71-14,76
Esenboğa Elektrik29,201,0453,47
Etiler Gıda5,580,5440,20
Euro Kapital Yat. Ort.3,64-5,45-4,70
Euro Trend Yat. Ort.3,828,227,96
Euro Yat. Ort.3,23-3,87-27,28
Euro Yatırım Holding2,26-6,61-20,42
Europap Tezol Kağıt15,173,90

Fade Gıda6,97-1,8334,00
Fenerbahçe Futbol28,58-5,36-3,32
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,35-8,91-20,28
F-M İzmit Piston117,00-6,55-4,57
Fonet Bilgi Teknolojileri12,56-8,05-3,61
Ford Otosan243,10-9,83102,42
Formet Metal ve Cam1,12-2,61-54,35
Frigo Pak Gıda3,46-1,4233,59
Galata Wind Enerji5,16-9,15

Galatasaray Sportif3,34-6,18-17,53
Garanti Bankası11,720,7715,46
Garanti Faktoring13,98-16,0425,61
Garanti Yat. Ort.2,551,19-20,71
Gedik Y. Men. Değ.7,09-5,2119,64
Gediz Ambalaj17,16-1,3228,06
Gelecek Varlık Yönetimi12,615,97

Gen İlaç14,000,43

Gentaş3,909,24-13,59
Gersan Elektrik4,85-7,62-21,01
Gimat Mağazacılık2,120,00

Girişim Elektrik Sanayi16,85-4,96

Global Men. Değ.5,73-5,29-4,66
Global Yat. Holding2,09-5,43-40,51
Good-Year9,32-19,3816,96
Göltaş Çimento39,68-8,06-3,32
Gözde Girişim8,70-2,909,02
GSD Denizcilik3,41-10,2640,03
GSD Holding2,79-17,9411,16
Gübre Fabrik.76,00-11,68-11,68
Güler Yat. Holding2,54-1,55-26,65
Halk GMYO2,38-5,18-21,91
Hatay Tekstil16,67-4,4722,25
Hedef Girişim2,641,154,56
Hedef Holding5,794,32

Hektaş14,010,36162,25
HUB Girişim9,250,33-49,18
Hürriyet Gzt.1,79-7,25-14,76
ICBC Turkey Bank5,41-7,52-16,77
İdeal Finansal Teknolojiler30,184,07124,22
İdealist GMYO1,931,58-18,67
İhlas Ev Aletleri0,97-3,00-47,94
İhlas Gayrimenkul0,80-6,98-36,00
İhlas Gazetecilik0,76-1,30-69,15
İhlas Haber Ajansı9,5221,27

İhlas Holding0,59-1,67-47,45
İhlas Yayın Holding0,69-2,82-39,47
İndeks Bilgisayar7,15-12,2753,90
Info Yatırım5,60-4,2719,90
İntema80,45-13,49101,63
Inveo Yatırım Holding27,24-5,9488,22
İpek Doğal Enerji13,56-14,453,67
İskenderun Demir Çelik22,44-7,27164,52

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

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AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Ekonomi Haberleri

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