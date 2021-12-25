Son dakika haberleri | Yatırımcı rehberi (8)
AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Haberler | Ekonomi
Edinilen son dakika haberine göre Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle: Tüm hisselerKapanış FiyatıHaftalık Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.
Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
|Tüm hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Haftalık Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|4,60
|-0,86
|-40,57
|Acıpayam Selüloz
|18,15
|-1,09
|6,59
|Adel Kalemcilik
|26,96
|-1,32
|-19,25
|Adese Gayrimenkul
|0,76
|2,70
|-68,61
|Afyon Çimento
|3,51
|-5,90
|-31,31
|AGESA Hayat Emeklilik
|20,34
|-8,30
|18,70
|Ak Enerji
|1,76
|-1,12
|-20,36
|Akbank
|7,62
|2,97
|12,76
|Akçansa
|18,99
|-7,18
|17,93
|Akdeniz Yatırım Hold.
|1,71
|-2,84
|-28,84
|Akfen GMYO
|6,50
|21,95
|259,61
|Akın Tekstil
|38,34
|-9,10
|20,72
|Akiş GMYO
|1,72
|0,58
|-38,40
|Akmerkez GMYO
|44,26
|-7,21
|-27,64
|Aksa
|32,84
|-5,69
|137,72
|Aksa Enerji
|9,95
|3,65
|167,47
|Aksigorta
|9,53
|5,89
|14,69
|Aksu Enerji
|22,88
|-7,44
|203,16
|Alarko Carrıer
|298,00
|-1,94
|-17,70
|Alarko GMYO
|26,98
|-13,86
|6,51
|Alarko Holding
|12,06
|6,54
|41,52
|Albaraka Türk
|1,83
|-2,14
|-5,67
|Alcatel Lucent Teletaş
|23,80
|-4,49
|-19,76
|Alkim Kağıt
|15,85
|-7,80
|22,45
|Alkim Kimya
|17,48
|-11,58
|24,09
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|1,27
|-5,22
|-13,36
|Altınyunus Çeşme
|61,75
|2,75
|23,60
|Anadolu Efes
|28,84
|-17,88
|35,01
|Anadolu Grubu Holding
|40,40
|-0,35
|54,64
|Anadolu Hayat Emek.
|11,90
|-2,86
|48,09
|Anadolu Isuzu
|35,10
|37,76
|95,00
|Anadolu Sigorta
|5,96
|-8,87
|-17,46
|Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji
|28,60
|1,78
|Anel Elektrik
|2,25
|0,00
|-16,16
|Arçelik
|52,30
|5,53
|83,78
|ARD Bilişim Teknolojileri
|7,21
|-3,22
|6,78
|Arena Bilgisayar
|12,58
|-1,87
|15,39
|Armada Bilgisayar
|61,70
|-0,56
|25,71
|Arsan Tekstil
|5,15
|-8,04
|29,20
|Arzum Ev Aletleri
|15,88
|-1,37
|-34,28
|Aselsan
|21,62
|-12,19
|19,59
|Ata GMYO
|3,67
|0,82
|-33,39
|Atakule GMYO
|2,61
|-4,40
|11,49
|Atlantis Yatırım Holding
|8,30
|3,75
|49,28
|Atlas Yat. Ort.
|1,25
|-0,79
|-27,41
|ATP Bilgisayar
|54,60
|-6,19
|Avrasya GMYO
|2,90
|27,75
|10,71
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,28
|4,59
|-28,75
|Avrupa Yatırım Holding
|5,95
|-1,65
|-0,83
|Aydem Enerji
|6,07
|-5,01
|Ayen Enerji
|7,02
|16,03
|29,76
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|25,08
|6,72
|122,35
|Aygaz
|20,88
|-15,81
|47,18
|Bagfaş
|15,80
|-18,13
|120,67
|Bak Ambalaj
|18,29
|-1,67
|-7,52
|Balatacılar Balatacılık
|8,53
|-3,62
|3,52
|Bantaş Ambalaj
|3,04
|-1,62
|-2,77
|Banvit
|83,85
|0,12
|61,25
|Başkent Doğalgaz GMYO
|11,91
|-3,17
|Baştaş Başkent Çimento
|10,84
|-1,28
|-37,59
|Batı Çimento
|14,10
|-7,18
|199,36
|Batısöke Çimento
|2,11
|-4,52
|-13,52
|Bayrak Taban Sanayi
|6,53
|-3,83
|-38,45
|Bera Holding
|9,98
|-3,48
|-50,79
|Berkosan Yalıtım
|8,04
|-1,23
|-9,87
|Beşiktaş Futbol Yat.
|4,46
|-1,33
|10,40
|Beyaz Filo
|9,15
|1,55
|-9,22
|Bilici Yatırım
|14,24
|-3,59
|157,35
|Bim Mağazalar
|65,40
|-15,34
|-5,42
|Biotrend Çevre ve Enerji
|5,58
|-5,26
|Birko Mensucat
|1,03
|3,00
|-7,21
|Birleşim Mühendislik
|8,35
|-3,02
|Birlik Mensucat
|1,96
|-2,00
|-43,35
|Bizim Mağazaları
|12,90
|-3,15
|-13,85
|BMS Çelik Hasır
|8,82
|3,16
|Boğaziçi Beton Sanayi
|4,16
|-4,81
|Borusan Mannesmann
|25,18
|-8,44
|-9,42
|Borusan Yat. Paz.
|361,40
|-1,61
|-20,44
|Bosch Fren Sistemleri
|1.054,60
|-7,49
|-14,24
|Bossa
|39,70
|1,48
|122,41
|Brisa
|28,00
|-9,97
|44,60
|Burçelik
|32,72
|-11,57
|55,66
|Burçelik Vana
|23,46
|-8,14
|-52,76
|Bursa Çimento
|3,80
|-12,44
|-23,66
|Carrefoursa
|38,76
|-4,11
|-46,02
|Casa Emtia Petrol
|123,30
|-2,14
|16,32
|Ceo Event Medya
|12,39
|-8,15
|92,69
|Coca Cola İçecek
|89,60
|-16,10
|41,08
|Cosmos Yat. Holding
|8,63
|-4,11
|7,07
|Credıtwest Faktorıng
|3,08
|-5,23
|-47,53
|Çan2 Termik
|11,15
|-1,76
|Çelebi
|183,90
|-9,19
|0,75
|Çelik Halat
|8,28
|0,98
|-8,99
|Çemaş Döküm
|1,17
|-3,31
|-31,28
|Çemtaş
|16,80
|-8,20
|6,93
|Çimbeton
|212,10
|-6,93
|-28,47
|Çimentaş
|28,20
|-3,89
|-22,01
|Çimsa
|32,34
|-7,86
|81,69
|Çuhadaroğlu Metal
|9,00
|-11,07
|18,31
|Dagi Giyim
|2,59
|-1,52
|-23,97
|Dagi Yatırım Holding
|10,43
|-3,43
|-19,15
|Dardanel
|2,96
|-1,66
|-44,41
|Datagate Bilgisayar
|11,71
|-1,84
|-27,31
|Demısaş Döküm
|8,74
|-3,00
|34,97
|Denge Holding
|1,32
|-6,38
|-56,54
|Deniz GMYO
|2,32
|14,85
|25,95
|Derimod
|7,38
|-2,64
|-24,23
|Derlüks Yatırım Holding
|4,72
|1,94
|-46,49
|Desa Deri
|7,99
|-6,00
|-17,97
|Despec Bilgisayar
|9,15
|-5,57
|-29,94
|Deva Holding
|28,40
|-15,12
|18,05
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|12,54
|1,29
|16,38
|Diriteks Diriliş Tekstil
|3,58
|-4,53
|-4,02
|Ditaş Doğan
|26,72
|3,57
|105,45
|DO-CO
|1.023,80
|-22,38
|62,51
|Doğan Burda
|72,00
|-40,84
|220,86
|Doğan Holding
|2,83
|-16,27
|-5,61
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,10
|-2,78
|-9,83
|Doğu Aras Enerji
|88,00
|1,27
|Doğusan
|4,23
|-9,03
|16,49
|Doğuş GMYO
|10,41
|10,63
|27,42
|Doğuş Otomotiv
|46,14
|-0,39
|77,98
|Döktaş Dökümcülük
|33,36
|-7,08
|8,95
|Duran Doğan Basım
|18,27
|2,64
|74,17
|Dyo Boya
|9,16
|-3,88
|-18,56
|Eczacıbaşı İlaç
|6,80
|-8,11
|-5,58
|Eczacıbaşı Yatırım
|50,10
|-1,47
|86,11
|E-Data Teknoloji
|16,39
|-3,42
|Edip Gayrimenkul
|2,90
|-6,45
|-12,65
|Ege Endüstri
|1.770,00
|-7,58
|6,31
|Ege Gübre
|223,00
|-10,26
|55,45
|Ege Profil
|31,00
|-3,97
|-17,65
|Ege Seramik
|14,15
|-10,44
|46,44
|Egeplast
|23,42
|-10,54
|-29,67
|Ekiz Kimya
|7,29
|4,14
|2,24
|Elite Naturel Organik Gıda
|24,34
|-3,49
|Emek Elektrik
|2,48
|-8,15
|-13,14
|Eminiş Ambalaj
|17,98
|2,45
|-51,19
|Emlak Konut GMYO
|2,22
|-11,20
|4,98
|Enerjisa Enerji
|12,35
|-12,78
|7,11
|Enka İnşaat
|14,76
|-17,63
|109,61
|Erbosan
|119,50
|-5,91
|194,66
|Ereğli Demir Çelik
|28,38
|-8,16
|116,04
|Ersan Alışveriş Hizmetleri
|3,12
|1,96
|Ersu Gıda
|5,28
|0,96
|6,88
|Escar Turizm Taşımacılık
|32,74
|-4,32
|Escort Teknoloji
|5,60
|-0,71
|-14,76
|Esenboğa Elektrik
|29,20
|1,04
|53,47
|Etiler Gıda
|5,58
|0,54
|40,20
|Euro Kapital Yat. Ort.
|3,64
|-5,45
|-4,70
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,82
|8,22
|7,96
|Euro Yat. Ort.
|3,23
|-3,87
|-27,28
|Euro Yatırım Holding
|2,26
|-6,61
|-20,42
|Europap Tezol Kağıt
|15,17
|3,90
|Fade Gıda
|6,97
|-1,83
|34,00
|Fenerbahçe Futbol
|28,58
|-5,36
|-3,32
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,35
|-8,91
|-20,28
|F-M İzmit Piston
|117,00
|-6,55
|-4,57
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|12,56
|-8,05
|-3,61
|Ford Otosan
|243,10
|-9,83
|102,42
|Formet Metal ve Cam
|1,12
|-2,61
|-54,35
|Frigo Pak Gıda
|3,46
|-1,42
|33,59
|Galata Wind Enerji
|5,16
|-9,15
|Galatasaray Sportif
|3,34
|-6,18
|-17,53
|Garanti Bankası
|11,72
|0,77
|15,46
|Garanti Faktoring
|13,98
|-16,04
|25,61
|Garanti Yat. Ort.
|2,55
|1,19
|-20,71
|Gedik Y. Men. Değ.
|7,09
|-5,21
|19,64
|Gediz Ambalaj
|17,16
|-1,32
|28,06
|Gelecek Varlık Yönetimi
|12,61
|5,97
|Gen İlaç
|14,00
|0,43
|Gentaş
|3,90
|9,24
|-13,59
|Gersan Elektrik
|4,85
|-7,62
|-21,01
|Gimat Mağazacılık
|2,12
|0,00
|Girişim Elektrik Sanayi
|16,85
|-4,96
|Global Men. Değ.
|5,73
|-5,29
|-4,66
|Global Yat. Holding
|2,09
|-5,43
|-40,51
|Good-Year
|9,32
|-19,38
|16,96
|Göltaş Çimento
|39,68
|-8,06
|-3,32
|Gözde Girişim
|8,70
|-2,90
|9,02
|GSD Denizcilik
|3,41
|-10,26
|40,03
|GSD Holding
|2,79
|-17,94
|11,16
|Gübre Fabrik.
|76,00
|-11,68
|-11,68
|Güler Yat. Holding
|2,54
|-1,55
|-26,65
|Halk GMYO
|2,38
|-5,18
|-21,91
|Hatay Tekstil
|16,67
|-4,47
|22,25
|Hedef Girişim
|2,64
|1,15
|4,56
|Hedef Holding
|5,79
|4,32
|Hektaş
|14,01
|0,36
|162,25
|HUB Girişim
|9,25
|0,33
|-49,18
|Hürriyet Gzt.
|1,79
|-7,25
|-14,76
|ICBC Turkey Bank
|5,41
|-7,52
|-16,77
|İdeal Finansal Teknolojiler
|30,18
|4,07
|124,22
|İdealist GMYO
|1,93
|1,58
|-18,67
|İhlas Ev Aletleri
|0,97
|-3,00
|-47,94
|İhlas Gayrimenkul
|0,80
|-6,98
|-36,00
|İhlas Gazetecilik
|0,76
|-1,30
|-69,15
|İhlas Haber Ajansı
|9,52
|21,27
|İhlas Holding
|0,59
|-1,67
|-47,45
|İhlas Yayın Holding
|0,69
|-2,82
|-39,47
|İndeks Bilgisayar
|7,15
|-12,27
|53,90
|Info Yatırım
|5,60
|-4,27
|19,90
|İntema
|80,45
|-13,49
|101,63
|Inveo Yatırım Holding
|27,24
|-5,94
|88,22
|İpek Doğal Enerji
|13,56
|-14,45
|3,67
|İskenderun Demir Çelik
|22,44
|-7,27
|164,52
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)
Doların sert düşüşüne paralel olarak firmaların ürünlerde indirime gittiğini düşünüyor musunuz? #Dolar | #İndirim— Haberler (@Haberler) December 22, 2021
AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Ekonomi Haberleri
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