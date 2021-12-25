Son dakika haberleri | Yatırımcı rehberi (8)

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 4,60 -0,86 -40,57 Acıpayam Selüloz 18,15 -1,09 6,59 Adel Kalemcilik 26,96 -1,32 -19,25 Adese Gayrimenkul 0,76 2,70 -68,61 Afyon Çimento 3,51 -5,90 -31,31 AGESA Hayat Emeklilik 20,34 -8,30 18,70 Ak Enerji 1,76 -1,12 -20,36 Akbank 7,62 2,97 12,76 Akçansa 18,99 -7,18 17,93 Akdeniz Yatırım Hold. 1,71 -2,84 -28,84 Akfen GMYO 6,50 21,95 259,61 Akın Tekstil 38,34 -9,10 20,72 Akiş GMYO 1,72 0,58 -38,40 Akmerkez GMYO 44,26 -7,21 -27,64 Aksa 32,84 -5,69 137,72 Aksa Enerji 9,95 3,65 167,47 Aksigorta 9,53 5,89 14,69 Aksu Enerji 22,88 -7,44 203,16 Alarko Carrıer 298,00 -1,94 -17,70 Alarko GMYO 26,98 -13,86 6,51 Alarko Holding 12,06 6,54 41,52 Albaraka Türk 1,83 -2,14 -5,67 Alcatel Lucent Teletaş 23,80 -4,49 -19,76 Alkim Kağıt 15,85 -7,80 22,45 Alkim Kimya 17,48 -11,58 24,09 Altınyağ Madencilik ve Enerji 1,27 -5,22 -13,36 Altınyunus Çeşme 61,75 2,75 23,60 Anadolu Efes 28,84 -17,88 35,01 Anadolu Grubu Holding 40,40 -0,35 54,64 Anadolu Hayat Emek. 11,90 -2,86 48,09 Anadolu Isuzu 35,10 37,76 95,00 Anadolu Sigorta 5,96 -8,87 -17,46 Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji 28,60 1,78 Anel Elektrik 2,25 0,00 -16,16 Arçelik 52,30 5,53 83,78 ARD Bilişim Teknolojileri 7,21 -3,22 6,78 Arena Bilgisayar 12,58 -1,87 15,39 Armada Bilgisayar 61,70 -0,56 25,71 Arsan Tekstil 5,15 -8,04 29,20 Arzum Ev Aletleri 15,88 -1,37 -34,28 Aselsan 21,62 -12,19 19,59 Ata GMYO 3,67 0,82 -33,39 Atakule GMYO 2,61 -4,40 11,49 Atlantis Yatırım Holding 8,30 3,75 49,28 Atlas Yat. Ort. 1,25 -0,79 -27,41 ATP Bilgisayar 54,60 -6,19 Avrasya GMYO 2,90 27,75 10,71 Avrasya Petrol ve Tur. 2,28 4,59 -28,75 Avrupa Yatırım Holding 5,95 -1,65 -0,83 Aydem Enerji 6,07 -5,01 Ayen Enerji 7,02 16,03 29,76 Ayes Çelik Hasır ve Çit 25,08 6,72 122,35 Aygaz 20,88 -15,81 47,18 Bagfaş 15,80 -18,13 120,67 Bak Ambalaj 18,29 -1,67 -7,52 Balatacılar Balatacılık 8,53 -3,62 3,52 Bantaş Ambalaj 3,04 -1,62 -2,77 Banvit 83,85 0,12 61,25 Başkent Doğalgaz GMYO 11,91 -3,17 Baştaş Başkent Çimento 10,84 -1,28 -37,59 Batı Çimento 14,10 -7,18 199,36 Batısöke Çimento 2,11 -4,52 -13,52 Bayrak Taban Sanayi 6,53 -3,83 -38,45 Bera Holding 9,98 -3,48 -50,79 Berkosan Yalıtım 8,04 -1,23 -9,87 Beşiktaş Futbol Yat. 4,46 -1,33 10,40 Beyaz Filo 9,15 1,55 -9,22 Bilici Yatırım 14,24 -3,59 157,35 Bim Mağazalar 65,40 -15,34 -5,42 Biotrend Çevre ve Enerji 5,58 -5,26 Birko Mensucat 1,03 3,00 -7,21 Birleşim Mühendislik 8,35 -3,02 Birlik Mensucat 1,96 -2,00 -43,35 Bizim Mağazaları 12,90 -3,15 -13,85 BMS Çelik Hasır 8,82 3,16 Boğaziçi Beton Sanayi 4,16 -4,81 Borusan Mannesmann 25,18 -8,44 -9,42 Borusan Yat. Paz. 361,40 -1,61 -20,44 Bosch Fren Sistemleri 1.054,60 -7,49 -14,24 Bossa 39,70 1,48 122,41 Brisa 28,00 -9,97 44,60 Burçelik 32,72 -11,57 55,66 Burçelik Vana 23,46 -8,14 -52,76 Bursa Çimento 3,80 -12,44 -23,66 Carrefoursa 38,76 -4,11 -46,02 Casa Emtia Petrol 123,30 -2,14 16,32 Ceo Event Medya 12,39 -8,15 92,69 Coca Cola İçecek 89,60 -16,10 41,08 Cosmos Yat. Holding 8,63 -4,11 7,07 Credıtwest Faktorıng 3,08 -5,23 -47,53 Çan2 Termik 11,15 -1,76 Çelebi 183,90 -9,19 0,75 Çelik Halat 8,28 0,98 -8,99 Çemaş Döküm 1,17 -3,31 -31,28 Çemtaş 16,80 -8,20 6,93 Çimbeton 212,10 -6,93 -28,47 Çimentaş 28,20 -3,89 -22,01 Çimsa 32,34 -7,86 81,69 Çuhadaroğlu Metal 9,00 -11,07 18,31 Dagi Giyim 2,59 -1,52 -23,97 Dagi Yatırım Holding 10,43 -3,43 -19,15 Dardanel 2,96 -1,66 -44,41 Datagate Bilgisayar 11,71 -1,84 -27,31 Demısaş Döküm 8,74 -3,00 34,97 Denge Holding 1,32 -6,38 -56,54 Deniz GMYO 2,32 14,85 25,95 Derimod 7,38 -2,64 -24,23 Derlüks Yatırım Holding 4,72 1,94 -46,49 Desa Deri 7,99 -6,00 -17,97 Despec Bilgisayar 9,15 -5,57 -29,94 Deva Holding 28,40 -15,12 18,05 Dinamik Isı Makina Yalıtım 12,54 1,29 16,38 Diriteks Diriliş Tekstil 3,58 -4,53 -4,02 Ditaş Doğan 26,72 3,57 105,45 DO-CO 1.023,80 -22,38 62,51 Doğan Burda 72,00 -40,84 220,86 Doğan Holding 2,83 -16,27 -5,61 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,10 -2,78 -9,83 Doğu Aras Enerji 88,00 1,27 Doğusan 4,23 -9,03 16,49 Doğuş GMYO 10,41 10,63 27,42 Doğuş Otomotiv 46,14 -0,39 77,98 Döktaş Dökümcülük 33,36 -7,08 8,95 Duran Doğan Basım 18,27 2,64 74,17 Dyo Boya 9,16 -3,88 -18,56 Eczacıbaşı İlaç 6,80 -8,11 -5,58 Eczacıbaşı Yatırım 50,10 -1,47 86,11 E-Data Teknoloji 16,39 -3,42 Edip Gayrimenkul 2,90 -6,45 -12,65 Ege Endüstri 1.770,00 -7,58 6,31 Ege Gübre 223,00 -10,26 55,45 Ege Profil 31,00 -3,97 -17,65 Ege Seramik 14,15 -10,44 46,44 Egeplast 23,42 -10,54 -29,67 Ekiz Kimya 7,29 4,14 2,24 Elite Naturel Organik Gıda 24,34 -3,49 Emek Elektrik 2,48 -8,15 -13,14 Eminiş Ambalaj 17,98 2,45 -51,19 Emlak Konut GMYO 2,22 -11,20 4,98 Enerjisa Enerji 12,35 -12,78 7,11 Enka İnşaat 14,76 -17,63 109,61 Erbosan 119,50 -5,91 194,66 Ereğli Demir Çelik 28,38 -8,16 116,04 Ersan Alışveriş Hizmetleri 3,12 1,96 Ersu Gıda 5,28 0,96 6,88 Escar Turizm Taşımacılık 32,74 -4,32 Escort Teknoloji 5,60 -0,71 -14,76 Esenboğa Elektrik 29,20 1,04 53,47 Etiler Gıda 5,58 0,54 40,20 Euro Kapital Yat. Ort. 3,64 -5,45 -4,70 Euro Trend Yat. Ort. 3,82 8,22 7,96 Euro Yat. Ort. 3,23 -3,87 -27,28 Euro Yatırım Holding 2,26 -6,61 -20,42 Europap Tezol Kağıt 15,17 3,90 Fade Gıda 6,97 -1,83 34,00 Fenerbahçe Futbol 28,58 -5,36 -3,32 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,35 -8,91 -20,28 F-M İzmit Piston 117,00 -6,55 -4,57 Fonet Bilgi Teknolojileri 12,56 -8,05 -3,61 Ford Otosan 243,10 -9,83 102,42 Formet Metal ve Cam 1,12 -2,61 -54,35 Frigo Pak Gıda 3,46 -1,42 33,59 Galata Wind Enerji 5,16 -9,15 Galatasaray Sportif 3,34 -6,18 -17,53 Garanti Bankası 11,72 0,77 15,46 Garanti Faktoring 13,98 -16,04 25,61 Garanti Yat. Ort. 2,55 1,19 -20,71 Gedik Y. Men. Değ. 7,09 -5,21 19,64 Gediz Ambalaj 17,16 -1,32 28,06 Gelecek Varlık Yönetimi 12,61 5,97 Gen İlaç 14,00 0,43 Gentaş 3,90 9,24 -13,59 Gersan Elektrik 4,85 -7,62 -21,01 Gimat Mağazacılık 2,12 0,00 Girişim Elektrik Sanayi 16,85 -4,96 Global Men. Değ. 5,73 -5,29 -4,66 Global Yat. Holding 2,09 -5,43 -40,51 Good-Year 9,32 -19,38 16,96 Göltaş Çimento 39,68 -8,06 -3,32 Gözde Girişim 8,70 -2,90 9,02 GSD Denizcilik 3,41 -10,26 40,03 GSD Holding 2,79 -17,94 11,16 Gübre Fabrik. 76,00 -11,68 -11,68 Güler Yat. Holding 2,54 -1,55 -26,65 Halk GMYO 2,38 -5,18 -21,91 Hatay Tekstil 16,67 -4,47 22,25 Hedef Girişim 2,64 1,15 4,56 Hedef Holding 5,79 4,32 Hektaş 14,01 0,36 162,25 HUB Girişim 9,25 0,33 -49,18 Hürriyet Gzt. 1,79 -7,25 -14,76 ICBC Turkey Bank 5,41 -7,52 -16,77 İdeal Finansal Teknolojiler 30,18 4,07 124,22 İdealist GMYO 1,93 1,58 -18,67 İhlas Ev Aletleri 0,97 -3,00 -47,94 İhlas Gayrimenkul 0,80 -6,98 -36,00 İhlas Gazetecilik 0,76 -1,30 -69,15 İhlas Haber Ajansı 9,52 21,27 İhlas Holding 0,59 -1,67 -47,45 İhlas Yayın Holding 0,69 -2,82 -39,47 İndeks Bilgisayar 7,15 -12,27 53,90 Info Yatırım 5,60 -4,27 19,90 İntema 80,45 -13,49 101,63 Inveo Yatırım Holding 27,24 -5,94 88,22 İpek Doğal Enerji 13,56 -14,45 3,67 İskenderun Demir Çelik 22,44 -7,27 164,52 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek) Doların sert düşüşüne paralel olarak firmaların ürünlerde indirime gittiğini düşünüyor musunuz? #Dolar | #İndirim — Haberler (@Haberler) December 22, 2021 Bu hafta altın, döviz ve borsa yatırımcısına kaybettirdi Bakan Nebati: "(Türkiye Ekonomi Modeli) Bu, sıcak paraya karşı doğrudan yatırımı çekecek özel bir model. Sıcak paradan ziyade doğrudan yatırım için... AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Ekonomi Haberleri Haberi Kaydet Haberler ›› Ekonomi ›› Son dakika haberleri | Yatırımcı rehberi (8) - Haberler Ekonomi