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Son dakika haberleri | Van'da düzenlenen terör operasyonlarında 5 şüpheli gözaltına alındı

Son dakika haberleri | Van'da düzenlenen terör operasyonlarında 5 şüpheli gözaltına alındı
AA / Necat Hazar - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre Van'da terör örgütleri FETÖ/PDY ve PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarda haklarında arama kaydı bulunan 5 şüpheli yakalandı.

VAN (AA) - Van'da terör örgütleri FETÖ/PDY ve PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarda haklarında arama kaydı bulunan 5 şüpheli yakalandı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütlerinin deşifre edilmesi, engellenmesi ve aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, 1-16 Ocak tarihleri arasında eş zamanlı gerçekleştirdikleri 5 ayrı operasyonda, terör örgütü PKK/KCK mensubu 4 ile FETÖ/PDY soruşturması kapsamanda 1 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

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AA / Necat Hazar - Son Dakika Haberleri

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