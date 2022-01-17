Son dakika haberleri | Van'da düzenlenen terör operasyonlarında 5 şüpheli gözaltına alındı
AA / Necat Hazar - Haberler | Güncel
Gelen son dakika haberlerine göre Van'da terör örgütleri FETÖ/PDY ve PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarda haklarında arama kaydı bulunan 5 şüpheli yakalandı.
VAN (AA) - Van'da terör örgütleri FETÖ/PDY ve PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarda haklarında arama kaydı bulunan 5 şüpheli yakalandı.
Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütlerinin deşifre edilmesi, engellenmesi ve aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, 1-16 Ocak tarihleri arasında eş zamanlı gerçekleştirdikleri 5 ayrı operasyonda, terör örgütü PKK/KCK mensubu 4 ile FETÖ/PDY soruşturması kapsamanda 1 şüpheliyi gözaltına aldı.
Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.
AA / Necat Hazar - Son Dakika Haberleri