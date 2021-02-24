Son dakika haberleri... Üniversitelerin bilimsel yayın karnesi belli oldu

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) üniversitelerin performansının değerlendirildiği 'Üniversite İzleme ve Değerlendirme Genel Raporu 2020'yi yayımladı. Rapora göre, ulusal hakemli dergilerde en çok yayını olan üniversiteler ve yayın sayıları kategorisinde 811 yayınla Sağlık Bilimleri Üniversitesi birinci oldu.

Üniversitelerin performansının değerlendirildiği 'Üniversite İzleme ve Değerlendirme Genel Raporu 2020'deki kriterlere göre en başarılı üniversitelerin verileri, YÖK tarafından açıklandı. Üniversitelerin yürüttükleri projeler ve akademisyenlerin ulusal ve uluslararası hakemli dergilerde yayınladıkları makaleler de, 'Araştırma-Geliştirme, Proje ve Yayın' kategorisi dahil 14 ayrı göstergede incelendi.

ULUSAL HAKEMLİ DERGİLERDE EN ÇOK YAYINI OLAN ÜNİVERSİTELER BELLİ OLDU

Ulusal hakemli dergilerde en çok yayını olan üniversiteler ve yayın sayıları kategorisinde 811 yayınla Sağlık Bilimleri Üniversitesi birinci oldu. Sağlık Bilimleri Üniversitesi'ni 713 yayınla İstanbul Üniversitesi, 594 yayınla Hacettepe Üniversitesi, 566 yayınla Ankara Üniversitesi ve 503 yayınla Gazi Üniversitesi takip etti.

PROF. DR. ERDÖL: ONUR VE GURUR DUYUYORUM

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl konuyla alakalı yaptığı açıklamada, "Üretken akademik anlayışın geçmişten geleceğe iliklenen köprüsü Sağlık Bilimleri Üniversitesi taze bir soluk olarak eğitim hayatına yeni başlamış olmasına rağmen köklü üniversitelerle yarışır hale gelmiştir. Tüm kadrolarıyla ilim ve bilim yolunda hadimiyete adanmış üniversitemizin elde ettiği başarılardan onur ve gurur duymaktayım. Daimiyet ve kaimiyet ile çalışmalarımız ve başarılarımız devam edecektir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı