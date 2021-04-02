Son dakika haberleri... Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu: Bölgemizde lojistik süper güç haline geldik (3)

Son dakika haberi... 'OCAK 2021 İTİBARİYLE YILLIK SANAYİ ÜRETİMİMİZİ YÜZDE 11,4 ARTIRDIK'Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, kentteki ziyaretleri kapsamında Bursa Sanayi ve Ticaret Odası'nda (BTSO) iş insanlarıyla bir araya geldi.

'OCAK 2021 İTİBARİYLE YILLIK SANAYİ ÜRETİMİMİZİ YÜZDE 11,4 ARTIRDIK'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, kentteki ziyaretleri kapsamında Bursa Sanayi ve Ticaret Odası'nda (BTSO) iş insanlarıyla bir araya geldi. Dünya ekonomisinin pandemi nedeniyle durağanlık yaşadığına işaret eden Bakan Karaismailoğlu, tedavi ve aşılama konusunda önemli ilerlemeler yaşanmasıyla, 2021 yılı sonu itibariyle küresel ekonominin hızlı bir toparlanma yaşamasının beklendiğini dile getirdi.

IMF'nin, küresel ekonomide 2021 yılında yüzde 5,2'lik büyüme ön gördüğünü ifade eden Bakan Karaismailoğlu, "OECD'ye göre Türkiye 'de de yüzde 5,9'luk bir büyüme beklentisi var. Türkiye için ortaya çıkan bu olumlu tabloda, hükümetimizin, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki çalışmalarının önemi büyük. Bu zor koşullar altında, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak bizler de 4 bini aşkın şantiyemizde, elbette tüm sağlık tedbirlerini alarak projelerimizin inşasını aralıksız sürdürdük. Havayollarımız etkinliğini korudu, dünyanın yeni transit merkezi İstanbul Havalimanı, yolcu sayısı bakımından son derece aktif bir yıl geçirdi. Demiryolu reformumuz kapsamında oluşturduğumuz Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattımızla, duran ticari hatlara Orta Koridor üzerinden alternatif bir güzergah oluşturup, Avrupa-Asya arasında ticaretin kesintisiz sürdürülmesini sağladık. Limanlarımız aralıksız çalıştı. İhracatımıza her zaman olduğu gibi omuz verirken, pandeminin en yoğun günlerinde dahi ülkemizin temel ihtiyaçlarını başarıyla karşıladılar" dedi.'1 TRİLYON LİRAYI AŞKIN YATIRIM YAPTIK'Tüm olumsuzluklara rağmen 2020 yılında ihracat hedeflerine ulaşıldığına değinen Bakan Karaismailoğlu, "Ocak 2021 itibariyle yıllık sanayi üretimimizi yüzde 11,4 oranında artırdık. Türkiye pandemi koşullarında dahi tüm dünyanın hayretle izlediği bir ülke oldu. İnşallah, Cumhuriyetimizin 100'üncü yılına da bu inanç sayesinde sarsılmaz bir ekonomik güç olarak giriş yapacağız. Türkiye son yıllarda pek çok cephede aynı anda savaştı. Sağlıktan eğitime, tarımdan sanayiye, savunmadan ulaştırmaya hemen her alanda 19 yıldır hükümetlerimiz tarafından çok büyük bir emek verildi. Ekonomide bir üst lige yükselmemizi sağlayacak katma değerli dev projeler hayata geçirildi. Ulaştırma ve haber leşme altyapımızın çağa uygun hale getirilmesi ve özellikle ekonomimize dayanak olacak bir klasmana erişebilmesi için de 1 trilyon lirayı aşkın yatırım yaptık" diye konuştu.'GEMİ GERİ DÖNÜŞÜM ALANINDA ÜLKEMİZ AVRUPA LİDERİ'2003'ten bu yana ulaştırma ve haber leşme yatırımlarının sanayiye toplam katkısının 225 milyar dolar olarak gerçekleştini kaydeden Bakan Karaismailoğlu, şunları ifade etti:

"Milli Banliyö Tren Seti Projesi başladı. 2021 yılında tasarımı tamamlanarak prototip imalatına başlayacağız. Milli Elektrikli Tren seti projemizde yerlilik oranı yüzde 60'a ulaşmıştır. Yerlilik oranı seri üretimde yüzde 80'e çıkacak. Bakanlığımızın 2023 vizyonu doğrultusunda demiryolu sektör payını 2023 yılında yolcuda yüzde 5'e, yükte yüzde 10'a, 2035'te ise yolcuda yüzde 15'e, yükte yüzde 20'ye çıkarmayı hedefliyoruz. Bakanlığımızın izlediği politikalarla 37 olan tersane sayımızı 84'e çıkardık. Son 10 yılda gemi bakım-onarım kapasitemizi yüzde 60 oranında artırdık. 2020 yılı mega yat sipariş defterinde yer alan proje sayısı bakımından ülkemiz dünya üçüncüsü. Gemi geri dönüşüm alanında da ülkemiz Avrupa lideri ve dünta dördüncüsü. Bildiğiniz gibi Türksat 5A haberleşme uydumuzu, bu yılın başında yörüngesine fırlattık. Sırada Türksat 5B haberleşme uydusu var. Diğer yandan, Türksat 6A'nın entegrasyon ve test çalışmalarını tamamen milli imkanlarla yürütüyoruz. Cumhuriyetimizin 100'üncü yıldönümüne, kendi uydusunu kendisi yapabilen bir ülke olarak giriş yapacağız. Ulaştırma ve altyapı yatırımlarımızın sektörlerimize ekonomik etkisini hesapladık. 2003'ten bu yana ulaştırma ve haberleşme yatırımlarının sanayiye toplam katkısı 225 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bir de dolaylı yollardan sağlanan katkıları düşünürsek, meselenin boyutlarını daha doğru idrak edebiliriz."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Muammer İRTEM