Son dakika haberleri | Türkiye'de son 24 saatte 158 bin 103 Kovid-19 testi yapıldı, 12 bin 203 kişinin testi pozitif çıktı, 212 kişi hayatını kaybetti.
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Son dakika haberleri | Türkiye'de son 24 saatte 158 bin 103 Kovid-19 testi yapıldı, 12 bin 203 kişinin testi pozitif çıktı, 212 kişi hayatını kaybetti.

01.01.2021 19:29 | Son Güncelleme: 01.01.2021 19:32
Son dakika haberleri | Türkiye'de son 24 saatte 158 bin 103 Kovid-19 testi yapıldı, 12 bin 203 kişinin testi pozitif çıktı, 212 kişi hayatını kaybetti.

Son dakika haberi: Türkiye'de son 24 saatte 158 bin 103 Kovid-19 testi yapıldı, 12 bin 203 kişinin testi pozitif çıktı, 212 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye'de son 24 saatte 158 bin 103 Kovid-19 testi yapıldı, 12 bin 203 kişinin testi pozitif çıktı, 212 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sefa Şahin

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