Son dakika haberleri | Türkiye'de son 24 saatte 158 bin 103 Kovid-19 testi yapıldı, 12 bin 203 kişinin testi pozitif çıktı, 212 kişi hayatını kaybetti.
01.01.2021 19:29 | Son Güncelleme: 01.01.2021 19:32
Son dakika haberi: Türkiye'de son 24 saatte 158 bin 103 Kovid-19 testi yapıldı, 12 bin 203 kişinin testi pozitif çıktı, 212 kişi hayatını kaybetti.
Türkiye'de son 24 saatte 158 bin 103 Kovid-19 testi yapıldı, 12 bin 203 kişinin testi pozitif çıktı, 212 kişi hayatını kaybetti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sefa Şahin