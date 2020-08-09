Son dakika haberleri... "TurAz Kartalı 2020" tatbikatı devam ediyor
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Son dakika haberleri... "TurAz Kartalı 2020" tatbikatı devam ediyor

Son dakika haberine göre Türkiye-Azerbaycan ortak askeri tatbikatları kapsamında düzenlenen "TurAz Kartalı 2020" devam ediyor.

Son dakika haberleri...
09.08.2020 15:09 | Son Güncelleme: 09.08.2020 15:30

Türkiye-Azerbaycan ortak askeri tatbikatları kapsamında düzenlenen "TurAz Kartalı 2020" devam ediyor.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, "TurAz Kartalı 2020" tatbikatının helikopterlerin çeşitli görevleri gerçekleştirmesiyle devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, eğitim alanında gelen helikopter tarafından temsili düşman hedeflerinin faaliyetlerini engellemek, düşman hareketli ve hareketsiz zırhlı araçlarını yok etmek ve ani karşılaşılan düşman hedeflerinin tespit edilmesi gibi çeşitli görevlerin icra edildiği vurgulandı.

Azerbaycan-Türkiye ortak askeri tatbikatları

Azerbaycan ve Türkiye'nin hava ve kara kuvvetlerinin katıldığı ortak tatbikatta, iki ülkenin askerleri, zırhlı araçları, topçu birlikleri, askeri uçakları ve hava savunması sistemleri yer alıyor.

Kara ve hava kuvvetlerinin katıldığı tatbikatlar Bakü, Nahçıvan, Gence, Kürdemir ve Yevlah'ta sürdürülecek ve 10 Ağustos'ta sona erecek. - BAKÜ

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: İHA

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