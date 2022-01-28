Son dakika haberleri... Trabzonspor'da 6 transfere imza töreni düzenlendi

Trabzon spor, devre arası transferleri Tymoteusz Puchacz, Yusuf Erdoğan, Enis Destan, Batuhan Kör, Kerem Şen ve Taha Altıkardeş için imza töreni düzenledi. Trabzon spor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun da katıldığı imza töreni, Trabzon spor Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basına kapalı olarak gerçekleşti.

Kulübün sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanan törende konuşan Trabzon spor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, yapılan tüm transferlerin takviyenin yanında 2022-23 kadro planlaması doğrultusunda yapıldığını söyledi.

Futbolculara düzenlenen her imza töreninde oyuncuların imzaladığı formaları açık artırmaya çıkaracaklarını açıklana Başkan Ağaoğlu, "T2019'dan beri yaptığımız benim katıldığım her imza töreninde, imza atan futbolcuların formalarını topluyorum. Yaklaşık 50'ye yakın formamız var. Törene katıldığı gün oyuncuların imzaladığı formalar. Çok yakın zamanda 1 aylık süre içinde bu formaların hepsini kendi sitemiz üzerinden açık artırmayla satışa çıkaracağız. Büyük ihtimalle toplu olarak satılacak. Camiamızın yakın ilgisini bekliyoruz. Aklımdaki değeri bulmazsa parasını ben verip formaları alacağım" diye taraftarlara seslendi.