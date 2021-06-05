Son dakika haberleri | Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun gereğince bazı kurum ve kişilerin Türkiye'deki malvarlıkları donduruldu
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Son dakika haberleri | Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun gereğince bazı kurum ve kişilerin Türkiye'deki malvarlıkları donduruldu

Son dakika haberleri | Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun gereğince bazı kurum ve kişilerin Türkiye'deki malvarlıkları donduruldu
Anadolu Ajansı / Aykut Karadağ - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) kararı doğrultusunda bazı kuruluş ve kişilerin terör eylemlerinin icrasını kolaylaştırıcı faaliyetlerde bulunmaları nedeniyle Türkiye'deki malvarlıkları donduruldu.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) kararı doğrultusunda bazı kuruluş ve kişilerin terör eylemlerinin icrasını kolaylaştırıcı faaliyetlerde bulunmaları nedeniyle Türkiye'deki malvarlıkları donduruldu.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararına göre, 6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanunun "Yabancı devletlerce yapılan talepler" başlıklı 6'ncı maddesine istinaden, Alfay İnşaat Turizm Dış Ticaret Sanayi Limited Şirketi'nin ve Irak uyruklu Idrees Ali Awad Alfay ile İbrahim Ali Awad Alfay'ın, Suriye uyruklu Mohammed Alaa Khanforah'ın terör eylemlerinin icrasını kolaylaştırıcı faaliyetlerde bulunmaları nedeniyle malvarlıkları donduruldu. Bu karara karşı, 2575 sayılı Danıştay Kanunu'nun 24'üncü maddesi ile 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 7'nci maddesi çerçevesinde, Resmi Gazete'de yayımını izleyen 60 gün içinde Danıştay'da dava açılabilecek.

Söz konusu kuruluş ve kişiler hakkında malvarlığının dondurulmasını talep eden devlet tarafından bir yıl içinde soruşturma başlatılmadığı takdirde karar yürürlükten kaldırılabilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aykut Karadağ

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