Son dakika haberleri: Sivas'ta cirit antrenmanında iki atın çarpışmasını kamera kaydetti
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Son dakika haberleri: Sivas'ta cirit antrenmanında iki atın çarpışmasını kamera kaydetti

08.03.2021 17:05 | Son Güncelleme: 08.03.2021 17:08
Son dakika haberleri: Sivas'ta cirit antrenmanında iki atın çarpışmasını kamera kaydetti

Son dakika gündem haberi: Sivas'ın Altınyayla ilçesinde cirit antrenmanında iki atın çarpışması sonucu bir binici hafif yaralandı.

Sivas'ın Altınyayla ilçesinde cirit antrenmanında iki atın çarpışması sonucu bir binici hafif yaralandı.

Altınyayla Saf Kangal Koyunu ve Köpeği Koruma Yetiştirme Derneği Başkanı Kadir Yücegöğ ile binici Şahin Subaşı'nın atları, Uva mevkisindeki arazide cirit antrenmanı sırasında çarpıştı.

Yere düşen binicilerden hafif yaralanan Şahin Subaşı, Altınyayla İlçe Hastanesi'nde tedavi edildi.

Atların yaralanmadığı çarpışma anı, bir vatandaş tarafından görüntülendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Önder Felek

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