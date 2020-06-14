Son dakika haberleri... Samsun'un çözüm üreten merkezi
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Son dakika haberleri... Samsun'un çözüm üreten merkezi

Son dakika yaşam haberi... Samsun Büyükşehir Belediyesi Çözüm Merkezi, pazar ihtiyacından, sokak hayvanlarının bakımına kadar 140 bin çağrıya cevap verdi.

Son dakika haberleri... Samsun'un çözüm üreten merkezi
14.06.2020 14:48 | Son Güncelleme: 14.06.2020 14:53

Samsun Büyükşehir Belediyesi Çözüm Merkezi, pazar ihtiyacından, sokak hayvanlarının bakımına kadar 140 bin çağrıya cevap verdi.

Büyükşehir Belediyesi Çözüm Merkezi, korona virüsü sürecinde günde yaklaşık 2 bin kişinin ihtiyaç ve taleplerini alarak ilgili birimlere aktarıp, neticelendirilmesini sağladı. Çözüm merkezinin önemli bir misyon üstendiğini ifade eden Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "İl sınırları içerisinde yaşayan vatandaşlarımızın, belediyeden isteği, talebi, şikayeti, önerileri ve beklentilerini yansıtması noktasında çözüm merkezi önemli bir hizmet veriyor" dedi.

Dünyayı etkileyen korona virüsü salgınının Türkiye'de görülmeye başladığı ilk günden itibaren alınan tedbirlerle birlikte Samsun Büyükşehir Belediyesi Çözüm Merkezi, vatandaşların her ihtiyacına cevap vermeye çalıştı. Gelen her talebi dikkatle not alıp ilgili birimlere yönlendiren ve ardından da konunun takibini yapan çözüm merkezi, 16 Mart – 31 Mayıs tarihleri arasında günlük ortalama 2 bin çağrıyı cevaplandırdı. Özellikle 65 yaş ve üstüne getirilen sokağa çıkma kısıtlamalarında vatandaşların, marketten pazar ihtiyacına, eczaneden emekli maaşına kadar tüm taleplerinin yanı sıra, asfalt sorunu, bahçe sulama, ilaçlama, sokak hayvanlarının bakımı ve beslenmesi, ağaçların budanması ve bir yerden başka bir yere götürülmelerine kadar her türlü talebi alan çözüm merkezi tüm bunları ilgili birimlere yönlendirerek vatandaşların sorunlarına çare buldu.

"Geçen yıla göre talepler yüzde 300 arttı"

Ekipler, yardıma muhtaç insanlara sıcak yemek dağıtımından, kuru gıdaya, evde temizlik hizmetine varıncaya kadar bu süreçte özellikle yaşlıların ihtiyaçlarına çözüm üretti. Geçen yılın aynı dönemlerine göre bu süreçte çağrıların yüzde 300 arttığını ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, çözüm merkezine gelen çağrılara en hızlı şekilde yanıt verildiğini dile getirdi. Belediyenin 7/24 vatandaşın hizmetinde olduğunu kaydeden Başkan Demir, "Salgın sürecinde günde ortalama 2 bin çağrıya yanıt veren çözüm merkezi, belediyemizin en önemli birimlerinden biri. Halkla ilişkiler noktasında önemli bir görev üstleniyorlar. Bu süreçte sadece yol, asfalt talebi veya dere ilaçlama gibi taleplerin yanı sıra, sokağa çıkma kısıtlaması bulunan vatandaşlarımızın her ihtiyaç ve talebine koştuk" diye konuştu.

Çözüm merkezi ile hizmeti vatandaşın ayağına götürdüklerini belirten Demir, şunları söyledi:

"Eğer sorun belediyemizle ilgili değilse, ilgili kamu kurumuna sorunu biz bildiriyoruz. Çözüm merkezindeki arkadaşlarımızın görevi burada bitmiyor. 8 gün sonra talepte bulunan vatandaşımızı arayıp, sorununun çözülüp çözülmediğini sorguluyoruz. Çözüm merkezimiz 70 günde yaklaşık 140 bin çağrıya yanıt verip vatandaşlarımızın sorunlarına çözüm aradı. Çözüm merkezi, tüm belediyecilik hizmetlerini tek bir çatı altında toplayan önemli bir birimdir. İl sınırları içerisinde yaşayan herkesin, belediyeden isteği, talebi, şikayeti, önerileri ve beklentilerini yansıtması noktasında çözüm merkezi önemli bir hizmet veriyor. Vatandaşlarımız, bu süreçte her türlü iletişim kanalından belediyeye anında ulaşabiliyor. Gelen çağrılara ilişkin belediyenin yetki ve sorumluluk alanıyla ilgili tüm sorunlar çözüme kavuşturulmuştur. Diğer başvuruların bir kısmı ise başka kurumların uhdesinde olduğu için yönlendirme yapılmıştır. Çözüm merkezimizin bu çalışmasına yönelik halkımızın olumlu yöndeki dönüşleri de bizleri memnun etmektedir." - SAMSUN

Kaynak: İHA

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