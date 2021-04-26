Son dakika haberleri | Pençe-Şimşek harekatında şehit olan asker memleketi Samsun'a uğurlandı

Gelen son dakika haberine göre IRAK'ın kuzeyinde devam eden Pençe-Şimşek harekatında el yapımı patlayıcının patlaması sonucu şehit olan Uzman Çavuş Aygün Çakar, Şırnak'ta düzenlenen törenle memleketine uğurlandı.