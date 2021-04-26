Son dakika haberleri | Pençe-Şimşek harekatında şehit olan asker memleketi Samsun'a uğurlandı
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Son dakika haberleri | Pençe-Şimşek harekatında şehit olan asker memleketi Samsun'a uğurlandı

Son dakika haberleri | Pençe-Şimşek harekatında şehit olan asker memleketi Samsun'a uğurlandı
Demirören Haber Ajansı / Sekvan KÜDEN - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre IRAK'ın kuzeyinde devam eden Pençe-Şimşek harekatında el yapımı patlayıcının patlaması sonucu şehit olan Uzman Çavuş Aygün Çakar, Şırnak'ta düzenlenen törenle memleketine uğurlandı.

IRAK'ın kuzeyinde devam eden Pençe-Şimşek harekatında el yapımı patlayıcının patlaması sonucu şehit olan Uzman Çavuş Aygün Çakar, Şırnak'ta düzenlenen törenle memleketine uğurlandı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nce terör örgütü PKK'ya yönelik sürdürülen Pençe-Şimşek harekatında teröristlere ait el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu Uzman Çavuş Aygün Çakar, şehit oldu. Şehit Çakar için Şırnak 23'üncü Piyade Tümen Komutanlığı'nda  Vali Ali Hamza Pehlivan, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, 23'üncü Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral İdris Acartürk, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Ali İhsan Ersoy, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Tekin Aktemur, Emniyet Müdürü Mustafa Eme Başbuğ ve silah arkadaşlarının katılımıyla tören düzenlendi.

Törenin ardından şehit Çakar'ın cenazesi toprağa verilmek üzere memleketi Samsun'a uğurlandı.


Son dakika haberleri | Pençe-Şimşek harekatında şehit olan asker memleketi Samsun'a uğurlandı
Son dakika haberleri | Pençe-Şimşek harekatında şehit olan asker memleketi Samsun'a uğurlandı
Son dakika haberleri | Pençe-Şimşek harekatında şehit olan asker memleketi Samsun'a uğurlandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sekvan KÜDEN

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