Son dakika haberleri: Pazardan dönerken kalp krizi geçirip hayatını kaybetti
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Son dakika haberleri: Pazardan dönerken kalp krizi geçirip hayatını kaybetti

Son dakika haberleri: Pazardan dönerken kalp krizi geçirip hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Edinilen son dakika haberine göre Adana'da kalp krizi geçirip bir iş yerinin cam vitrinine düşen adam, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Adana'da kalp krizi geçirip bir iş yerinin cam vitrinine düşen adam, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, merkez Sarıçam ilçesinde 63 yaşındaki İlyas Alçın pazardan alışveriş yaptıktan sonra evine giderken kalp krizi geçirdi. Bir iş yerinin önündeki sandalyeye oturmak isteyen Alçın, dengesini kaybedip düştü. Alçın düşerken başını çarptığı iş yerinin vitrin camı kırıldı. Durumu fark eden vatandaşlar hemen sağlık ekiplerine olayı bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, Alçın'a müdahale edip, duran kalbini yeniden çalıştırdıktan sonra Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesine götürdü. Ancak Alçın yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADANA

Son dakika haberleri: Pazardan dönerken kalp krizi geçirip hayatını kaybetti
Son dakika haberleri: Pazardan dönerken kalp krizi geçirip hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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