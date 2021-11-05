Son dakika haberleri! Mardin'de tırın çarptığı çocuk hayatını kaybetti
AA / Halil İbrahim Sincar - Haberler | Güncel
Son dakika haberine göre Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde tırın çarptığı çocuk yaşamını yitirdi.
ARTUKLU, MARDİN (AA) - Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde tırın çarptığı çocuk yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Yusuf K. idaresindeki 47 AG 172 plakalı tır, kırsal Yaylı Mahallesi'nde Zeynep Zengin'e (7) çarptı.
Küçük çocuk, olay yerinde hayatını kaybetti.
Sürücü Yusuf K. gözaltına alındı.
AA / Halil İbrahim Sincar - Son Dakika Haberleri
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