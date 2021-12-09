Son dakika... Konya'da uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklu - Haberler
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Son dakika... Konya'da uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika gelişmesine göre Konya'da uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklu Konya'da Narkotik polisinin düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında 14 kişi gözaltına alınırken, 5 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

KONYA (İHA) - Konya'da uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklu

KONYA - Konya'da Narkotik polisinin düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında 14 kişi gözaltına alınırken, 5 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce sokak satıcılarına yönelik detaylı çalışmalar neticesinde 4 farklı operasyon gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalarda, merkez Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesinde yapılan fiziki takip sonucu 10 şahsın üzerinde ve ikametlerinde yapılan aramada, 12,6 gram eroin, 0,3 gram kokain, 42 adet uyuşturucu hap, 1,55 gram metamfetamin, 1 gram esrar ve uyuşturucu ticaretinde kullanılan 1 adet hassas terazi ele geçirilerek el konuldu.

Seydişehir ilçesinde yapılan operasyonda ise bir minibüste yapılan detaylı aramalarda aracın üst klima bölgesi ve klima kapağı içerisinde zulalanmış toplam ağırlığı 11 kilo 780 gram gelen 22 adet kapalı poşet içerisinde kubar esrar maddesi ele geçirildi.

Operasyonlarda, Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak/Nakletmek ve kullanmak suçlarından gözaltına alınan toplam 14 kişiden 5'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Son dakika... Konya'da uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklu

Son dakika... Konya'da uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklu

Son dakika... Konya'da uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklu

Son dakika... Konya'da uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklu

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İhlas Haber Ajansı / İsmail Sünbül - Son Dakika Haberleri

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