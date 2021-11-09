Son dakika haberleri! Kentsel dönüşüme giren mahalle hayalet şehre döndü

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nce, Cedit Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi'nde, çalışmalar sürüyor. Toplam 130 bin metrekarelik alanda 482 bina ve bin 688 hak sahibinin bulunduğu bölgede, şu ana kadar bin 536 hak sahibi ile uzlaşmaya varıldı. Bakanlık tarafından verilen kira yardımı alan hak sahipleri, evlerini taşıyarak mahallenin büyük bir kısmını boşalttı.

"Özellikle Cedit Mahallesi'ndeki bu 130 bin metrekarelik alanın seçilmesinin temel nedeni; bu alanda yer alan yapı stokumuzun oldukça eski ve niteliksiz olması. Cedit Mahallesi, merkezin son derece yakınında bir yer. 15 dakika civarında bir yürüyüş mesafesi ile şehre ulaşmak mümkün. Sahip olduğu yapı itibarıyla oldukça eski ve kötü bir görünüme sahip olduğu için, yeni çalışmayla birlikte 482 olan yapı sayısı 50 bloğa düşürülecek. Tabii bu yapı görsel anlamda da şehre ayrı bir değer katacak."