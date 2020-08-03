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Son dakika haberleri: Kayserispor 7 kafa golü attı

Son dakika habere göre Hes Kablo Kayserispor, Süper lig 2019-2020 futbol sezonunda attığı 40 golün 7'sini kafa vuruşu ile kaydetti.

Son dakika haberleri: Kayserispor 7 kafa golü attı
03.08.2020 09:40 | Son Güncelleme: 03.08.2020 10:56

Hes Kablo Kayserispor, Süper lig 2019-2020 futbol sezonunda attığı 40 golün 7'sini kafa vuruşu ile kaydetti.

Süper Lig 2019-2020 futbol sezonunda 32 puan toplayan Hes Kablo Kayserispor, rakip filelere 40 gol atarken kalesinde ise 72 gol gördü. Sarı Kırmızılı takım rakip ağlara gönderdiği 40 golün 7'sini kafa vuruşu ile kaydederken 6 kez penaltıdan gol buldu. 1 kez rakip oyucu kendi kalesine gol atarken 26 gol ise ayak ile kaydedildi.

Ligde en fazla Alanyaspor ile Trabzonspor (15'er gol) kafa golü attı. En fazla penaltı golü atan takımlar ise Galatasaray ile Trabzonspor (11'er gol) oldu. - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

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