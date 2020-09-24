Son dakika haberleri | İngiltere'de son 24 saatte 6 bin 634 yeni koronavirüs vakası

Bir son dakika haberine göre İngiltere'de son 24 saatte 6 bin 634 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği duyuruldu.

İngiltere'de son 24 saatte 6 bin 634 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği duyuruldu. Ülkede toplam vaka sayısı 416 bin 363'e yükseldi.

İngiltere'de son 24 saatte 6 bin 634 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiği ve 40 kişinin daha virüsten yaşamını yitirdiği açıklandı. Ülkedeki toplam vaka sayısı 416 bin 363'e, toplam can kaybı ise 41 bin 902'ye ulaştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı