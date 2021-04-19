Son dakika haberleri! İngiltere Başbakanı Johnson, ülkede tartışmalara yol açan Hindistan ziyaretini iptal etti
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Son dakika haberleri! İngiltere Başbakanı Johnson, ülkede tartışmalara yol açan Hindistan ziyaretini iptal etti

Son dakika haberleri! İngiltere Başbakanı Johnson, ülkede tartışmalara yol açan Hindistan ziyaretini iptal etti
Anadolu Ajansı / Bilal Acar - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: İngiltere Başbakanı Boris Johnson, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında ve ölümlerinde ciddi artış görülen Hindistan'a 26 Nisan'da yapacağı ziyareti iptal ettiğini açıkladı.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında ve ölümlerinde ciddi artış görülen Hindistan'a 26 Nisan'da yapacağı ziyareti iptal ettiğini açıkladı.

İngiliz medyasına konuşan Johnson, ülkede tartışmalara yol açan Hindistan ziyaretinden vazgeçmenin "tek mantıklı şey" olduğunu, Hindistan Başbakanı Narendra Modi'yle çevrim içi toplantı yapacağını belirtti.

Ziyaretin iptal edilmesini "sinir bozucu" olarak niteleyen Johnson, "Modi ve ben çok üzücü bir şekilde seyahat yapamayacağım sonucuna vardık." dedi.

Johnson, "Hindistan'da yaşananlar ve salgının oradaki son durumu dikkate alındığında, ertelemenin mantıklı olduğunu düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Başbakan Johnson, Hindistan'la ülkesi arasındaki ilişkinin "büyük önem taşıdığını" kaydetti.

Ziyaret, ülkede tartışmalara yol açmıştı

Johnson'ın Kovid-19 vakalarında ciddi artış görülen Hindistan'a yapacağı ziyaret, ülkede tartışmalara yol açarken; Başbakanlık, eleştirilerin ardından 4 günlük ziyaretin 1 güne indirildiğini duyurmuştu.

Muhalefetteki İşçi Partisi Gölge Topluluklar Bakanı Steve Reed, gezinin tamamen iptal edilmesi gerektiğini belirtmişti.

Reed, "Johnson'ın işini çevrim içi ortamda neden yürütemediği" eleştirisinde bulunmuştu.

Johnson'ın liderliğini yaptığı Muhafazakar Partiden bir yetkili de BBC'ye yaptığı açıklamada, Başbakan'ın ziyaretinin "saçma" olduğunu ifade etmişti.

Günlük olarak dünyada en fazla vaka kaydedilen ülke

İlk Kovid-19 vakasının 30 Ocak 2020'de kaydedildiği Hindistan'da zaman içinde artan günlük vaka sayısı, 16 Eylül 2020'de 97 bin 859'a kadar çıkmış, bu tarihten sonra aşağı yönlü seyre girmişti.

Günlük vaka sayısı sonraki 4,5 ay boyunca istikrarlı şekilde azalarak 1 Şubat'ta 8 bin 587'ye kadar düşmüştü.

Ancak bu ilk dalganın ardından vaka eğrisi şubattan itibaren yukarı doğru sert bir yay çizerek yeni ve ilkinden çok daha büyük bir dalga meydana getirdi.

2 Nisan'dan bu yana "günlük bazda dünyada en fazla vaka kaydedilen ülke" konumuna gelen Hindistan, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, "dünyada en fazla vaka tespit edilen 2. ve virüse bağlı en fazla ölümün görüldüğü 4. ülke" konumunda bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Acar

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