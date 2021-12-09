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Son dakika haberleri | Gaziantep'te fuhuş operasyonu: 12 gözaltı

Son dakika haberleri | Gaziantep'te fuhuş operasyonu: 12 gözaltı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberine göre Gaziantep'te polisin fuhuş iddiasıyla bir iş yerine gerçekleştirdiği operasyonda 5 fuhuş yapan kişi ve müşteri, 1 başka suçlardan aranan şahıs, işletme sahibi ve çalışanların da aralarında olduğu 12 kişi gözaltına alındı.

GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep'te polisin fuhuş iddiasıyla bir iş yerine gerçekleştirdiği operasyonda 5 fuhuş yapan kişi ve müşteri, 1 başka suçlardan aranan şahıs, işletme sahibi ve çalışanların da aralarında olduğu 12 kişi gözaltına alındı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğümü ekipleri, fuhuşa teşvik, aracılık veya zorlama iddiaları üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde bir iş yerine operasyon düzenledi. Masaj salonu adı altında fuhuş yapıldığı tespit edilen bir işyerinde gerçekleştirilen baskında, aralarında fuhuş yapan ve müşteri olan 5 şahıs, kasten yaralama ve mala zarar verme suçundan da firari olduğu anlaşılan 1 kişi ile aralarında iş yeri sahibi ve işletme çalışanlarının da bulunduğu toplam 12 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Şahısların emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edileceği öğrenildi. - GAZİANTEP

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İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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