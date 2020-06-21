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Son dakika haberleri: Futbol: Süper Lig

Son dakika haberlerine göre Stat: Kasımpaşa Recep Tayyip ErdoğanHakemler: Fırat Aydınus, Aleks Taşcıoğlu, Erdem BayıkKasımpaşa: Ramazan Köse, Hadergjonaj, Sarlija, Meriah, Haddadi, Aytaç Kara, Tirpan, Quaresma (Dk. 63 Yusuf Erdoğan), Hajradinovic (Dk. 63 Pavelka), Thiam (Dk. 88 Ndongala), Koita (Dk.

Son dakika haberleri: Futbol: Süper Lig
21.06.2020 20:41 | Son Güncelleme: 21.06.2020 21:38

Stat: Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Fırat Aydınus, Aleks Taşcıoğlu, Erdem Bayık

Kasımpaşa: Ramazan Köse, Hadergjonaj, Sarlija, Meriah, Haddadi, Aytaç Kara, Tirpan, Quaresma (Dk. 63 Yusuf Erdoğan), Hajradinovic (Dk. 63 Pavelka), Thiam (Dk. 88 Ndongala), Koita (Dk. 77 Gohou)

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Dirar, Luiz Gustavo, Falette, Hasan Ali Kaldırım, Ozan Tufan (Dk. 64 Mehmet Ekici), Tolga Ciğerci (Dk. 90 Jailson), Deniz Türüç, Ferdi Kadıoğlu (Dk. 85 Mevlüt Erdinç), Rodrigues (Dk. 64 Zajc), Muric

Goller: Dk. 55 Thiam, Dk. 90+3 Yusuf Erdoğan (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Dk. 13 Meriah, Dk. 24 Tirpan, Dk. 73 Pavelka, Dk. 84 Gohou (Kasımpaşa)

Süper Lig'in 28. haftasında Kasımpaşa, sahasında Fenerbahçe'yi 2-0 mağlup etti.

55. dakikada Kasımpaşa öne geçti. Hızlı gelişen Kasımpaşa atağında Hajradinovic, topu Thiam'ın koşu yoluna gönderdi. Bu oyuncunun Luiz Gustavo'yu şık bir şekilde çalımladıktan sonra sol çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0

78. dakikada sol çaprazdan ceza sahasına giren Mehmet Ekici'nin ayak içi vuruşunda kaleci Ramazan Köse, soluna uzanarak topu çeldi ve meşin yuvarlağın ağlara gitmesine izin vermedi.

Aynı dakikada ev sahibi takımda sağ çaprazdan Yusuf Erdoğan'ın şutunda maçın hakemi Fırat Aydınus, meşin yuvarlağa Hasan Ali Kaldırım'ın eliyle müdahale ettiği gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi. VAR odasının uyarısıyla pozisyonu saha kenarında tekrar izleyen ve oyun kuralları içinde değerlendiren hakem Aydınus, penaltı kararını iptal etti.

88. dakikada Fenerbahçe'nin golü iptal edildi. Deniz Türüç'ün sağ çaprazdan ceza sahasına ortasında kalesini terk eden kaleci Ramazan Köse'den önce topa kafayı vuran Mevlüt Erdinç, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. VAR odasıyla görüşen Fırat Aydınus, gol pozisyonunun başlangıcında Fenerbahçeli futbolcu Zajc'ın topu eliyle kontrol ettiği gerekçesiyle golü iptal etti.

90+3. dakikada ev sahibi takım farkı 2'ye çıkardı. Kaleci Altay'ın ayağıyla uzaklaştırmak istediği top, Aytaç Kara'nın önünde kaldı. Bu oyuncunun pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Yusuf Erdoğan, aşırtma vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-0

90+6. dakikada Vedat Muric'in uzak mesafeden yaptığı vuruşta kaleci Ramazan Köse, meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.

Kasımpaşa, karşılaşmayı 2-0 üstün tamamladı.

Kaynak: AA

Spor Manşet

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