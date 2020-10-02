Son dakika haberleri | Ermenistan ordusunun konuşlandığı bölgelerden dumanlar yükseliyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberleri | Ermenistan ordusunun konuşlandığı bölgelerden dumanlar yükseliyor

02.10.2020 17:32 | Son Güncelleme: 02.10.2020 17:38

Gelen son dakika haberlerine göre Azerbaycan ordusu, topraklarını işgalden kurtarmak için başlattığı operasyonlarını sürdürüyor.

Azerbaycan ordusu, topraklarını işgalden kurtarmak için başlattığı operasyonlarını sürdürüyor.

Sabah saatlerinde işgal altındaki Ağdere ilininin Madagiz bölgesindeki bazı stratejik tepelerde kontrolü sağlayan Azerbaycan ordusu operasyonlarını yine o bölgede yoğunlaştırmış durumda.

Ermenistan ordusunun Ağdere ilindeki mevzileri Azerbaycan ordusunca yoğun top atışına tutuldu.

Azerbaycan topçularının Ermenistan güçlerinin bulunduğu bölgelere yaptığı atışlar etraf bölgelerden gözle izlenebiliyor.

AA muhabirlerinin çektiği görüntülerde Ermenistan ordusunun kontrolündeki dağlık alanlardan dumanların yükseldiği görülüyor.

Son dakika haberleri | Ermenistan ordusunun konuşlandığı bölgelerden dumanlar yükseliyor
Son dakika haberleri | Ermenistan ordusunun konuşlandığı bölgelerden dumanlar yükseliyor
Son dakika haberleri | Ermenistan ordusunun konuşlandığı bölgelerden dumanlar yükseliyor
Son dakika haberleri | Ermenistan ordusunun konuşlandığı bölgelerden dumanlar yükseliyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Resul Rehimov

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Angela Merkel Emmanuel Macron Abdulhekin Ayhan Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Müge Anlı Hülya Avşar Halil Sezai Seren Serengil
Spor Sörloth Can Bartu Erol Bulut Sergen Yalçın Ahmet Ağaoğlu
Daha Fazla Ekim Uefa İşgal Avrupa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri | Ermenistan ordusunun konuşlandığı bölgelerden dumanlar yükseliyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.10.2020 17:38:19. #1.14#
title