Son dakika haberleri! En fazla kazandıran yatırım fonları Gelen son dakika haberlerine göre Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,83 ile "Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.), yüzde 1,72 ile "Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF)" ve yüzde 1,40 ile "Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,83 ile "Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.), yüzde 1,72 ile "Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF)" ve yüzde 1,40 ile "Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu. Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle: Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.) 0,021727 1,83 Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF) 1,195122 1,72 Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 4,457695 1,40 QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 703,784534 1,05 İstanbul Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,045324 1,02 Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF) 13,765143 0,96 Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,075925 0,95 Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,804987 0,78 İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 1,776239 0,77 İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,311924 0,74 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA