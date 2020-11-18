Son dakika haberleri: Edremit'te yapılması planlanan 'İda Ultra Maraton' iptal edildi
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Son dakika haberleri: Edremit'te yapılması planlanan 'İda Ultra Maraton' iptal edildi

18.11.2020 18:03 | Son Güncelleme: 18.11.2020 18:07
Son dakika haberleri: Edremit'te yapılması planlanan 'İda Ultra Maraton' iptal edildi

Edinilen son dakika gelişmesine göre BALIKESİR'in Edremit Belediyesi Özel Kalem Müdürü Tayfun Canlı, 28-29 Kasım tarihlerinde düzenlenecek Türkiye'nin ilk ve tek kış maratonu 'İda Ultra Maraton'un koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında iptal edildiğini açıkladı.

BALIKESİR'in Edremit Belediyesi Özel Kalem Müdürü Tayfun Canlı, 28-29 Kasım tarihlerinde düzenlenecek Türkiye'nin ilk ve tek kış maratonu 'İda Ultra Maraton'un koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında iptal edildiğini açıkladı.

Edremit Belediyesi Özel Kalem Müdürü ve Belediye Sözcüsü Tayfun Canlı, Kazdağları'nın doğal güzelliklerini yansıtan, binlerce katılımcısı ile başta spor camiası olmak üzere, kamuoyu tarafından beğeni ile karşılanan İda Ultra Maraton'un 5'incisi için gerekli hazırlıkların yapılmasına rağmen, iptal edildiğini bildirdi. Canlı, bu yıl 28-29 Kasım'da gerçekleştirilecek olan ve bin 500'den fazla katılım ile alanındaki en önemli organizasyonlardan olan İda Ultra Maraton'un, İçişleri Bakanlığı'nın 18.11.2020 tarihli 'Koronavirüs Salgını Yeni Tedbirler' adlı genelgesi kapsamında iptal edilmesine karar verildiğini belirtti. Tayfun Canlı, "24 saat sürecek ve lojistik olarak zorlu olacağını bildiğimiz organizasyonumuzda şehir dışından ve ülke dışından gelen sporcularımızın yasaklar konusunda yaşayacağı sıkıntıları düşünerek almış olduğumuz kararımızı üzülerek bildirmek isteriz. Gösterilen ilgiye teşekkür ediyor, sağlıklı güzel günlerde yine Kazdağları'nda buluşmak dileğiyle kamuoyuna saygı ile duyuruyoruz" dedi.


- Balıkesir

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih Emrah ERDOĞAN

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