Diyarbakır'da, narko-terörizmle mücadele operasyonu
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Diyarbakır'da, narko-terörizmle mücadele operasyonu

Diyarbakır'da, narko-terörizmle mücadele operasyonu
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

DİYARBAKIR'ın Lice kırsalında gerçekleştirilen narko-terörizmle mücadele operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

DİYARBAKIR'ın Lice kırsalında gerçekleştirilen narko-terörizmle mücadele operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

Jandarma Genel Komutanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca, Lice kırsalında gerçekleştirilen narko-terörizmle mücadele operasyonu kapsamında; piyade tüfeği, 3 el bombası, 162 kilo toz esrar, 681 bin 300 kök kenevir bitkisi ve çok sayıda suça konu malzeme ele geçirilerek 3 şüpheli yakalanmıştır" denildi.


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Diyarbakır'da, narko-terörizmle mücadele operasyonu
Diyarbakır'da, narko-terörizmle mücadele operasyonu
Diyarbakır'da, narko-terörizmle mücadele operasyonu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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