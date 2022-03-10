Son dakika haberleri: Dışişleri Bakanlığı: "Arap Ligi Dışişleri Bakanları Konseyi'nin 9 Mart 2022 tarihinde düzenlenen toplantısında kabul edilen bazı kararlarda ve...
İhlas Haber Ajansı - Politika
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Son dakika politika haberi: Dışişleri Bakanlığı: "Arap Ligi Dışişleri Bakanları Konseyi'nin 9 Mart 2022 tarihinde düzenlenen toplantısında kabul edilen bazı kararlarda ve açıklamalarda yer alan ülkemize yönelik asılsız iddiaları tümüyle reddediyoruz.
Dışişleri Bakanlığı : "Arap Ligi Dışişleri Bakanları Konseyi'nin 9 Mart 2022 tarihinde düzenlenen toplantısında kabul edilen bazı kararlarda ve açıklamalarda yer alan ülkemize yönelik asılsız iddiaları tümüyle reddediyoruz. " - ANKARA
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