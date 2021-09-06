Son dakika haberleri | Bursa'da otluk alanda çıkan yangında hurda halindeki 3 araç yandı
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Son dakika haberleri | Bursa'da otluk alanda çıkan yangında hurda halindeki 3 araç yandı

Son dakika haberleri | Bursa'da otluk alanda çıkan yangında hurda halindeki 3 araç yandı
Demirören Haber Ajansı / Mehmet İnan - Haberler | Güncel

Son dakika haber... BURSA'da otluk alanda çıkan ve rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangında hurda halindeki 3 araç yandı.

BURSA'da otluk alanda çıkan ve rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangında hurda halindeki 3 araç yandı.

Yangın saat 01.00 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi Üçevler Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi'nde bulunan otluk alanda bilinmeyen bir nedenle çıktı. Rüzgarın etkisiyle alevler kısa sürede büyürken ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alevlerin büyümesiyle Dumlupınar Caddesi'ne uzanınca polis ekipleri yolu trafiğe kapattı. 7 itfaiye aracı ve 2 tankerle ekipler yangına müdahale etti.

İtfaiye erlerinin yoğun çalışması sonucu yangın yaklaşık bir saate söndürülürken, hurda halinde bulunan 3 araç yandı. Yangının kontrol altına alınmasıyla Dumlupınar Caddesi yeniden trafiğe açıldı. Ekipler yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı.


Son dakika haberleri | Bursa'da otluk alanda çıkan yangında hurda halindeki 3 araç yandı
Son dakika haberleri | Bursa'da otluk alanda çıkan yangında hurda halindeki 3 araç yandı
Son dakika haberleri | Bursa'da otluk alanda çıkan yangında hurda halindeki 3 araç yandı
Son dakika haberleri | Bursa'da otluk alanda çıkan yangında hurda halindeki 3 araç yandı
Son dakika haberleri | Bursa'da otluk alanda çıkan yangında hurda halindeki 3 araç yandı
Son dakika haberleri | Bursa'da otluk alanda çıkan yangında hurda halindeki 3 araç yandı
Son dakika haberleri | Bursa'da otluk alanda çıkan yangında hurda halindeki 3 araç yandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet İnan

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