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230 vergi müfettişi 50 ilde sahaya indi! 17 milyar liralık sahte faturaya inceleme

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Vergi kaçağını sıkı takibe alan Hazine ve Maliye Bakanlığı, 17 milyar liralık sahte faturaya inceleme başlattı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in talimatıyla, maliye ekipleri sahte faturaya yönelik inceleme yapıyor.

Kayıt dışı ile mücadeleyi gündeme alan Hazine ve Maliye Bakanlığı yeni bir çalışma başlattı. Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı'na bağlı 230 vergi müfettişi 50 ilde sahaya indi.

HEDEFTE 5100 MÜKELLEF VAR

Sahte belge kullanarak vergi kaçıran 5100 mükellefle ilişkili 17 milyar liralık sahte fatura mercek altında alındı. Bu mükellefler nezdinde sahte belge kullanma incelemeleri yürütülecek.

POS CİHAZIYLE YAPILAN TAHSİLATLAR DA MALİYENİN RADARINDA

Öte yandan; Bakan Şimşek geçtiğimiz günlerde, POS cihazlarıyla yapılan tahsilatların da incelemeye alındığını açıklamıştı. Şimşek, "Gelir İdaresi Başkanlığımız, POS cihazlarından gerçekleştirdiği tahsilatın hasılat kaydını yapmayan 3 bin 662 kişiyi tespit etti. Bu kişilerin 5 milyar liralık POS hasılatının beyan edilmesi sağlandı" dedi.

Haberler.com / Ayça Elal - Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanlığı İnceleme Maliye Hukuk Finans Ekonomi Haberler

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Yorumlar (9)

hakan sorgular:

sen esnafı vergi diye didik didik ediyorsun birilerinin milyar dolarlık vergileri siliniyor şimşek bırak bir kaşık suda boğulma okyanus var dibinde oraya bak birazda

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osman kara kara:

Bu otoyol ve köprülere yapılan zam hiç olmadı böylemi enflasyonla mücadele edeceksiniz.

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Vscorpion:

:) TÜİK in bu tarz zamlardan haberi olmuyor bu vesile ile tüik inde haberi olur inşallah :)

yanıt6
yanıt0
Anil Ulker:

Hükümet oy kaybetmek için elinden geleni yapıyor . Vatandaş açık açık dedi benim cebime dokunma diye ama anlayan yok

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Alper:

Siz müfettişleri esnafa yollayacağınıza, Maliye murakıplarını saraya ve bakanlıklara yollayın da, değil 17 milyarı ihalelerde usulsüz dağıtılan yüzlerce milyarı, göz açıp kapayana kadar nasıl buluyorlar görün.

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Barış CİNGÖZ:

Vergi adaleti getirilmediği müddetçe, çabanız havanda su dövmekten başka bir şey değil. Fakir fukara, memur işçi zaten vergiyi veren zaten veriyor. Zenginden almaya bakalım, silinen vergiler neden siliniyor onun bir açıklamasını yapalım. Vergi müfettişleri denetime çıktıklarında arkalarından birde telefon edenler var geri dönün diye... Mutlak surette vergi müfettişleri dokunulmaz ve bağımsız olmalı.

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Demir Acer:

Dili sürttü sanirim 17 Dollardir, dedigi 17 milyarTL bir yillik belki olabilir, biraz gerçekçi olalım vatandaş biliyor

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Onemli Degil:

Dostlar Alisverisde Gorsun..Sen Gerekli Duzenlemeleri Yapma, STANDARTLAR Olusturma, Anca Show Yap..Saz Arkadaslarinin Icinde Ortaklari Vardir Muhakkak,Uzakta Arama Boyle Isleri..

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samet ömer kesgin:

Ülkede tamamen adaletsizlik var büyük firmalardan tut en ufak esnafa kadar. büfelerde hala %0 ve %1 kdvyle pos kullananlar var sigara alıyorsun posla üzerine 2 tl fark istiyor adalet olmayan biryerde herkes kendi işine geldiğince davranmaya devam eder.

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