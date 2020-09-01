Son dakika haberleri | Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı
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Son dakika haberleri | Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı

Son dakika habere göre Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 854 bin 775'e yükseldi.

Son dakika haberleri | Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı
01.09.2020 09:37 | Son Güncelleme: 01.09.2020 09:37

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 854 bin 775'e yükseldi. Asya ülkelerinde virüsün merkez üssü haline gelen Hindistan'da virüs kaynaklı ölü sayısı 65 bin 469'a yükselirken; Pakistan'da vaka sayısı 296 bin 149'a yükseldi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve etkisini sürdüren koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 854 bin 775'e yükseldi. Asya'daki vaka sayıları da açıklandı. Pakistan'da salgında enfekte kişi sayısı 296 bin 149'a yükselirken; toplam ölü sayısı 6 bin 298 olarak raporlandı.

HİNDİSTAN'DA VAKA SAYISI 3 MİLYON 694 BİN 878

Hindistan'da ise toplam vaka sayısı 3 milyon 694 bin 878'e ulaştı. Ülkede virüs nedeniyle 65 bin 469 kişi hayatını kaybederken; enfekte kişilerin arasında bulunan 2 milyon 840 bin 40 kişinin ise iyileştiği açıklandı.KAZAKİSTAN'DA VAKA SAYISI 105 BİN 872Asya kıtasında vaka sayıları hızla yükselen ülkelerden Kazakistan'da koronavirüs teşhisi konulan hasta sayısı toplamda 105 bin 872'ye ulaşırken; virüs kaynaklı toplam ölü sayısı 1523 kişi olarak raporlandı. Ülkede toplamda 96 bin 899 kişinin de iyileştiği açıklandı.ENDONEZYA'DA VAKA SAYISI 174 BİN 796Öte yandan, Endonezya'da koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 7 bin 417 kişi hayatını kaybederken; ülkede toplamda 174 bin 796 kişinin enfekte olduğu ve bunların arasından 125 bin 959 kişinin iyileştiği açıklandı.FİLİPİNLER'DE TOPLAMDA 220 BİN 819 KİŞİ ENFEKTE

Filipinler'de ise salgında toplamda 220 bin 819 kişi enfekte oldu ve bunların arasından 157 bin 559 kişi iyileşti. Virüs nedeniyle toplamda 3 bin 563 kişinin de hayatını kaybettiği belirtildi.


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Kaynak: DHA

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