Son dakika haberleri | Antalya polisinden sokak hayvanlarına mama
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Son dakika haberleri | Antalya polisinden sokak hayvanlarına mama

02.01.2021 17:29 | Son Güncelleme: 02.01.2021 17:32
Son dakika haberleri | Antalya polisinden sokak hayvanlarına mama

Son dakika habere göre Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında polis ekipleri, sokak hayvanlarını besledi.

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında polis ekipleri, sokak hayvanlarını besledi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, sokak hayvanlarına Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği görevlilerince mama dağıtımı yapıldığı belirtildi.

Vatandaşlara da uyarıda bulunulan açıklamada, "Siz sağlığınız için evde kalın, biz sokaklarda görev başında olmaya devam edeceğiz." ifadesine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Özmüş

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