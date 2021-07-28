Son dakika haberleri | Afganistan Cumhurbaşkanı Gani, Taliban'ın yönetimi ele geçirmek için şiddeti artırdığını belirtti
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Son dakika haberleri | Afganistan Cumhurbaşkanı Gani, Taliban'ın yönetimi ele geçirmek için şiddeti artırdığını belirtti

Son dakika haberleri | Afganistan Cumhurbaşkanı Gani, Taliban'ın yönetimi ele geçirmek için şiddeti artırdığını belirtti
Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, Taliban'ın yönetimi ele geçirmek için şiddeti artırdığını söyledi.

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, Taliban'ın yönetimi ele geçirmek için şiddeti artırdığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Gani, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda düzenlenen törende açıklamalarda bulundu.

Ülkedeki sorunları çözüme kavuşturmak için tek yolun siyasi anlaşmanın sağlanması olduğuna işaret eden Gani, Taliban'ın savaşının dini ve mezhebi boyutunun olmadığını vurguladı.

Gani, Taliban'ın yönetimi ele geçirmek için şiddeti artırdığını ve savaşı daha çok körüklediğini kaydetti.

Afganistan halkının gerçek manada barış istediğine dikkati çeken Gani, ülkede istikrarın sağlanmasının herkesin yararına olduğunu söyledi.

Taliban'ın seçime katılarak kendilerinden aday göstermesini isteyen Gani, Afganistan halkının seçim yoluyla kararını vereceğinin altını çizdi.

Gani, Afganistan hükümetinin ABD veya NATO'dan askerlerini ülkeden çekme konusunda aldığı kararı yeniden gözden geçirmesini istemediğini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Gani, yabancı birliklerin ülkeden geri çekilmesiyle Afganistan'ın dünya ülkeleriyle ilişkilerde yeni bir sayfaya girdiğini ve bundan memnun olduklarını kaydetti.

Ülkede şiddet olayları sürüyor

Afganistan'da barış süreci belirsizliğini korurken, güvenlik güçleri ile Taliban arasındaki şiddetli çatışmalar devam ediyor.

Taliban, haziranın son haftasında başlattığı saldırılarda Özbekistan ve Tacikistan sınırındaki ilçelerin tamamına yakınını ele geçirdi. Özbekistan'a açılan en önemli ticaret güzergahı olan Hayratan Sınır Kapısı'nı iki yönden kuşatan Taliban, güneybatıda Gazne vilayetine yoğunlaştı.

Afganistan'da ilerleyişine devam eden Taliban, 8 Temmuz'da ülkenin İran sınırındaki İslam Kale ve 14 Temmuz'da da Pakistan sınırındaki Spin Boldak Sınır kapılarını ele geçirmişti. Taliban; Badahşan, Tahar, Gazne, Herat, Kandahar ve Badgis vilayetlerinde şiddetli saldırılarla baskısını artırdı.

AA muhabirinin yerel yetkililerden edindiği bilgiye göre, Taliban 407 ilçenin 150'den fazlasını, merkezleri dahil olmak üzere, ele geçirmiş bulunuyor. Taliban ise kontrolündeki ilçe merkezi sayısının 260'ı geçtiğini savunuyor.

Ülkede, 34 vilayet merkezi hükümet güçlerinin kontrolünde bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat

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