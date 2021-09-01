Son dakika haberi! Yangın vişne bahçesine sıçramadan söndürüldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi! Yangın vişne bahçesine sıçramadan söndürüldü

Son dakika haberi! Yangın vişne bahçesine sıçramadan söndürüldü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberi... Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde vişne ağaçlarının bulunduğu bahçeye yakın bir noktada çıkan yangın itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi ile bahçeye sıçramadan söndürüldü.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde vişne ağaçlarının bulunduğu bahçeye yakın bir noktada çıkan yangın itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi ile bahçeye sıçramadan söndürüldü. üst tarafında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

Olay, Şuhut ilçesine bağlı Karacaören köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Karacaören köyünde bulunan bir vişne bahçesinin üst tarafında bulunan ağaçlıklar henüz sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı alev aldı. Yangını gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek, alevleri vişne bahçesine sıçramadan kontrol altına almayı başardı. - AFYONKARAHİSAR

Son dakika haberi! Yangın vişne bahçesine sıçramadan söndürüldü
Son dakika haberi! Yangın vişne bahçesine sıçramadan söndürüldü
Son dakika haberi! Yangın vişne bahçesine sıçramadan söndürüldü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Cami minaresinden yapılan yangın anonsu sayesinde facianın önüne geçildi
Cami minaresinden yapılan yangın anonsu sayesinde facianın önüne geçildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Hulusi Akar Mehmet Nuri Yaşar Güler Meral Akşener
Magazin Deniz Akkaya Metin Çekmez Acun Ilıcalı Didem Arslan Yılmaz
Spor Mesut Özil Ali Öztürk Umut Meraş Burak Elmas Fatih Terim
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Son dakika haberi! Yangın vişne bahçesine sıçramadan söndürüldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.9.2021 16:40:51. #1.16#

title