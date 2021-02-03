Son dakika haberi! Tunus'un dağlık bölgesinde askeri araca saldırı: 4 ölü

Son dakika gündem haberi... Tunus'un Cezayir sınırı yakınındaki dağlık bölgede askeri araca el yapımı patlayıcı (EYP) ile düzenlenen saldırıda 4 asker hayatını kaybetti.

Tunus'un Cezayir sınırı yakınındaki dağlık bölgede askeri araca el yapımı patlayıcı (EYP) ile düzenlenen saldırıda 4 asker hayatını kaybetti.

Tunus hükümetinden yapılan yazılı açıklamada, Cezayir sınırı yakınlarındaki Mığila dağlık bölgesinde terör unsurlarını takip eden güvenlik güçlerine saldırı düzenlendiği belirtildi.

Güvenlik güçlerinin aracını hedef alan EYP'li saldırıda, 4 askerin yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Açıklamada, bu tür saldırıların hükümetin terörle mücadele konusundaki azmini etkileyemeyeceği vurgulanırken, saldırının arkasında hangi grubun bulunduğuna ilişkin ise detay paylaşılmadı.

Başbakan Hişam el-Meşişi de saldırıda hayatını kaybeden askerlerin ailelerine başsağlığı diledi.

Tunus'un Cezayir sınırındaki dağlık bölgede, aşırılık yanlısı silahlı grupların etkin olduğu belirtiliyor. Bölgedeki silahlı gruplar, zaman zaman Tunus güvenlik güçlerini hedef alan saldırılar düzenliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yosra Ouanes