Son dakika haberi: Trafikte kazaya denk gelen sağlık çalışanının yaralıya müdahalesi güvenlik kamerasında

Son dakika gelişmesine göre Malatya'da bir sağlık çalışanının otomobiliyle seyir halindeyken denk geldiği kazada yaralıya müdahale etmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.